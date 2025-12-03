PKP Intercity змінює умови продажу залізничних квитків у Польщі Сьогодні 06:45 — Світ

PKP Intercity у Польщі розширює термін попереднього продажу квитків: тепер пасажири можуть планувати подорожі за 120 днів до поїздки.

Про це повідомляє inpoland.

Детальніше про зміни

У компанії пояснили, що з грудня квитки на поїзди категорій Express Intercity, Express Intercity Premium та Pendolino можна буде купувати значно раніше. Перевізник збільшує період передпродажу для внутрішніх рейсів із 30 днів до 4 місяців.

Якщо раніше квитки ставали доступними лише за місяць до відправлення, то тепер — за 120 днів.

Це стосується всіх каналів продажу: застосунку PKP Intercity, квиткових кас та сервісу e-IC.

У компанії уточнюють, що доступність квитків може варіюватися залежно від змін у графіку, які вносить менеджер інфраструктури. Зокрема, з 3 грудня можна буде придбати квитки на поїздки до 7 березня, а з 6 лютого — за 30 днів до чергового оновлення розкладу — на рейси до 13 червня.

Наприкінці жовтня PKP Intercity також подовжила період передпродажу квитків на міжнародні напрямки. Тепер подорожі до Німеччини, Австрії, Угорщини, Словаччини, Чехії та Литви можна планувати за 180 днів. Водночас правила для рейсів до України не змінюються — квитки, як і раніше, доступні за 20 днів до поїздки.

