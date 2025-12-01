0 800 307 555
путін підписав бюджет на 2026 рік з рекордними витратами на війну

Світ
27
володимир путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік, у якому майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як зазначається, такий рівень мілітаризації фінансів є рекордним із часів СРСР і свідчить, що кремль не планує припиняти агресію проти України у найближчій перспективі.
«Оскільки санкції обвалили доходи росії від нафти й газу, у бюджеті закладено величезний дефіцит — 1,6% ВВП. Щоб „заткнути дірки“, кремль урізає соціальні програми — їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років», — сказано в повідомленні.
Крім того, кремль запускає нові податки: підвищує ПДВ до 22%, ускладнює роботу малого бізнесу, вводить різноманітні збори для бізнесу та простих росіян.
«кремль переводить країну на „рейки воєнного часу“, посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією», — додали в Центрі протидії дезінформації.
За матеріалами:
Finance.ua
