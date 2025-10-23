0 800 307 555
Військова машина путіна зазнає серйозного удару через нові санкції США, — WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив про ведення нових санкцій проти двох найбільших компаній рф на тлі розчарування Вашингтона війною в Україні.
Такі санкції стануть першими прямими заходами США щодо росії за час другого терміну президентства Трампа, пише The Wall Street Journal.
Відомо, що обмеження спрямовані проти «Лукойлу» та «Роснефти», а також майже 30 їхніх дочірніх компаній.
У виданні додають, що санкції вводяться через застій у переговорах щодо припинення вогню в Україні. Ба більше, Трамп відклав свою заплановану зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, яка мала відбутися у Будапешті.
«До сьогодні „Роснефть“ і „Лукойл“ були відрізані від американських ринків капіталу. Сьогодні вони повністю відрізані від долара — від усіх транзакцій будь-якого виду», — пояснив колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту, відповідальний за санкції, Едді Фішман.
У повідомленні про санкції Міністерство фінансів також попередило, що «іноземні фінансові установи, які здійснюють або сприяють значним операціям або надають будь-які послуги, пов’язані з військово-промисловою базою Росії», також «ризикують бути підданими санкціям».
У міністерстві додали, що операції з новопризначеними субʼєктами «можуть спричинити накладення вторинних санкцій на іноземні фінансові установи, які беруть у них участь».
«Китайський банк, нафтотрейдер з ОАЕ, індійський нафтопереробний завод — якщо будь-хто з них здійснює операції з цими російськими компаніями, вони можуть потрапити під санкції США», — запевнив Фішман.
Також очікується, що санкції проти можливості РФ продавати нафту та енергоресурси значно вплинуть на економіку країни.
«Військова машина Росії зазнає серйозного удару. Вони вже зараз мають труднощі з фінансуванням уряду та збройних сил, тому це вплине на їхню здатність продовжувати війну і може стати рушійним фактором, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів», — підкреслив колишній співробітник Білого дому та Міністерства фінансів, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council, Кім Донаван.
Водночас високопоставлені європейські чиновники давно кажуть, що посилення санкцій проти РФ змусить Кремль піти на серйозні перемовини, аби закінчити війну в Україні. Відомо, що сьогодні, 23 жовтня, ЄС має затвердити 19-й пакет заходів, який теж буде передбачати заборону імпорту скрапленого природного газу з Росії, починаючи з наступного року.
«Очікується, що в четвер лідери ЄС також підтримають план, який передбачає надання Україні позики в розмірі 200 мільярдів доларів з російських активів, заморожених у перші дні війни. Ці гроші призначені для того, щоб допомогти Україні утримувати збройні сили протягом наступних двох років, щоб переконати Кремль шукати шляхи припинення війни», — підсумували у WSJ.
За матеріалами:
УНІАН
