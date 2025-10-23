Amazon довірить ШІ багато завдань і знайде ще більше роботи для людей Сьогодні 23:34 — Фінтех і Картки

Роботи на основі штучного інтелекту дозволять компанії об’єднати зусилля і скоротити витрати у кількох напрямках, але поряд з цим, планується багато іншої роботи саме для людей. Про це нещодавно заявив гендиректор Amazon та представник напрямку Robotics.

Про це пише New York Times та The Verge.

У контексті дискусії про те, чи справді ШІ забирає робочі місця, з’явилась відповідь від одного з найбільших роботодавців у США, компанії Amazon.

Незважаючи на побоювання, що гендиректор Amazon може продовжити політику скорочення робочих місць через «ефективність» штучного інтелекту, в технологічному секторі бачать ситуацію дещо інакше.

Головний технолог Amazon Robotics Тай Брейді заявив в публікації компанії, що майбутнє пов’язано як з впровадженням роботи ШІ так і підключенням людей до низки завдань, серед яких будуть нові напрямки.

Справжній заголовок не про роботів… Йдеться про людей — і майбутнє роботів, яке ми будуємо разом, повідомив фахівець.

Опубліковано також відповідь речника Amazon на повідомлення New York Times, в якому йдеться про те, що «жодна компанія не створила більше робочих місць у США за останнє десятиліття, ніж Amazon».

Але ключова теза, — це червневий лист генерального директора Енді Джассі до співробітників.

Цей меседж дещо чіткіший у контексті впровадження ШІ та потреби у людях.

