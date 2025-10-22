Способи переказу коштів за кордон: що варто врахувати Сьогодні 08:00 — Фінтех і Картки

Способи переказу коштів за кордон: що варто врахувати

Назвати один варіант, який ідеально підходить для всіх, неможливо, бо кожен має свої переваги, недоліки та обмеження.

Під час вибору способу переказу грошей варто враховувати країну одержувача, технічні/фізичні можливості отримання коштів, терміновість.

Географія

Перелік оптимальних варіантів з урахуванням географічного фактора, тобто де знаходиться отримувач:

Європа ― SEPA, Wise, P2P, Revolut чи інші необанки;

США, Канада ― Wise, Paysend, переказ криптовалюти, SWIFT (якщо ціль переказу не суперечить обмеженням НБУ);

Австралія ― Wise, SWIFT, переказ криптовалюти.

Ситуація з Азією та Африкою складніша, бо у кожній країні свої правила отримання переказів. У Китай важко переказувати кошти через високий рівень обмежень та заборону криптовалюти на офіційному рівні. Хіба що можна спробувати відправити кошти через SWIFT (якщо ціль не суперечить обмеженням НБУ) чи скористатися китайськими сервісами для переказів. У Японію, Індію та Південну Корею найкраще переказувати кошти через Wise.

Читайте також Банкам може знадобитися докапіталізація у разі підвищення податку — НБУ

Ще складніше відправити гроші в африканські країни. У більшості з них працює SWIFT, але повільно і не всі банки приймають такі платежі.

Щодо готівки. Отримати купюри найлегше українцям, що проживають у Польщі, Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах та Швейцарії. Перед тим як відправляти кошти, варто уточнити, чи є обмінні пункти або банкомати (якщо отримувач зніматиме гроші з картки).

Терміновість

Тут беззаперечним лідером будуть миттєві перекази:

з однієї української картки на іншу;

в системі Revolut чи іншого необанку;

переказ криптовалюти (за умови, що відправник та отримувач здійснюють транзакцію в межах однієї біржі).

Досить швидко проходять платежі через онлайн-сервіси такі як Wise, PayPal (миттєво, якщо у двох користувачів є акаунти), Skrill і Fin.do.

Читайте також Нацбанк запровадив електронну ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків

Якщо є час почекати, то можна скористатися SEPA-переказами. Кошти йдуть протягом одного-двох робочих днів, але зазвичай швидше.

SWIFT ― найповільніший спосіб і часто найдорожчий, але й один з найнадійніших.

Сума

Для невеликих переказів до 200 євро підходять способи з мінімальною комісією. Це P2P, SEPA, онлайн-сервіси (Wise, PayPal, TransferGo, Fin. do і подібні), переказ криптовалюти, транзакція через Revolut.

Аналогічні варіанти підходять для середніх сум до 1−2 тис. євро. Оптимальні співвідношення надійності, комісії та швидкості пропонують SEPA, Revolut, Paysend.

P2P-переказ не підходить для середніх та великих сум через високі комісії банків, невигідний курс обміну, можливість блокування підозрілих транзакцій. Також є ризик, що податкова зверне увагу на надходження і попросить документально підтвердити легальність коштів.

Великі суми краще переказувати через SWIFT, SEPA та Wise. Досвідчені криптоінвестори можуть використовувати перекази в межах криптобіржі.

Раніше ми повідомляли , що Нацбанк вводить електронний реєстр ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Раніше ліцензії були паперовими.

Що змінилось:

замість паперової форми ліцензія на переказ коштів стає електронною;

унесення відповідного облікового запису до Реєстру стає фактом видачі заявнику ліцензії на переказ коштів. Заявник, за необхідності, в будь-який час зможе отримати витяг із Реєстру в паперовій формі;

у зв’язку з переходом на електронну форму видачі ліцензії скасовуються послуги з переоформлення ліцензії на переказ коштів та видачі її дубліката.

Що буде з отриманими «паперовими» ліцензіями:

раніше отримані «паперові» ліцензії залишаються чинними, вони не потребують заміни, строк їх дії не обмежується;

відомості про існуючих учасників ринку автоматично включені до Реєстру. За потреби, вони завжди можуть безкоштовно отримати витяг із нового електронного Реєстру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.