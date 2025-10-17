Максимальна швидкість інтернету, що може видати Starlink
Експерти розповіли, наскільки швидкий інтернет тепер можна отримати через Starlink. Супутникова мережа SpaceX налічує вже понад 8400 супутників на орбіті.
На суші користувачі отримують у середньому від 150 до 320 Мбіт/с, залежно від регіону, а ось на воді система встановила новий рекорд.
Як розповіли в BGR, під час тестів на круїзному лайнері Star of the Seas швидкість з’єднання досягла 10 Гбіт/с. Для порівняння, фільм у HD-якості можна завантажити за чотири секунди, а архів на 256 ГБ — за три з половиною хвилини.
Багато в чому таке стало можливим завдяки спеціальному шлюзу вартістю 1.25 мільйона доларів, який забезпечує стійкий сигнал на всьому судні.
Експерти зазначають, що раніше супутниковий інтернет вважався радше запасним варіантом, повільним і нестабільним. Тепер же навіть портативна антена Starlink Mini видає до 270 Мбіт/с, що достатньо для ігор, стримінгу та відеодзвінків.
