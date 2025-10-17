0 800 307 555
Максимальна швидкість інтернету, що може видати Starlink

Фінтех і Картки
30
Експерти розповіли, наскільки швидкий інтернет тепер можна отримати через Starlink. Супутникова мережа SpaceX налічує вже понад 8400 супутників на орбіті.
На суші користувачі отримують у середньому від 150 до 320 Мбіт/с, залежно від регіону, а ось на воді система встановила новий рекорд.
Як розповіли в BGR, під час тестів на круїзному лайнері Star of the Seas швидкість з’єднання досягла 10 Гбіт/с. Для порівняння, фільм у HD-якості можна завантажити за чотири секунди, а архів на 256 ГБ — за три з половиною хвилини.
Багато в чому таке стало можливим завдяки спеціальному шлюзу вартістю 1.25 мільйона доларів, який забезпечує стійкий сигнал на всьому судні.
Експерти зазначають, що раніше супутниковий інтернет вважався радше запасним варіантом, повільним і нестабільним. Тепер же навіть портативна антена Starlink Mini видає до 270 Мбіт/с, що достатньо для ігор, стримінгу та відеодзвінків.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
