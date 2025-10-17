Максимальна швидкість інтернету, що може видати Starlink 17.10.2025, 00:06 — Фінтех і Картки

Експерти розповіли, наскільки швидкий інтернет тепер можна отримати через Starlink. Супутникова мережа SpaceX налічує вже понад 8400 супутників на орбіті.

На суші користувачі отримують у середньому від 150 до 320 Мбіт/с, залежно від регіону, а ось на воді система встановила новий рекорд.

Як розповіли в BGR , під час тестів на круїзному лайнері Star of the Seas швидкість з’єднання досягла 10 Гбіт/с. Для порівняння, фільм у HD-якості можна завантажити за чотири секунди, а архів на 256 ГБ — за три з половиною хвилини.

Багато в чому таке стало можливим завдяки спеціальному шлюзу вартістю 1.25 мільйона доларів, який забезпечує стійкий сигнал на всьому судні.

Експерти зазначають, що раніше супутниковий інтернет вважався радше запасним варіантом, повільним і нестабільним. Тепер же навіть портативна антена Starlink Mini видає до 270 Мбіт/с, що достатньо для ігор, стримінгу та відеодзвінків.

УНІАН За матеріалами:

