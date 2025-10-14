ЄЦБ назвав основні ризики цифрового євро
Європейський центральний банк попереджає, що за умов масового відтоку депозитів до нової цифрової валюти банки втратять до €700 мільярдів.
Такого висновку фахівці дійшли, змоделювавши сценарій запуску цифрового євро, пише Reuters.
Дослідження оцінювало потенційні ризики запровадження цифрової валюти, яка фактично є електронним гаманцем, гарантованим ЄЦБ. За песимістичного сценарію, якщо ліміт індивідуального зберігання цифрових євро становитиме €3000, вкладники могли б вивести €699 мільярдів з банківських рахунків. У такому випадку близько 13 із 2025 банків опинилися б у дефіциті ліквідності.
ЄЦБ наголосив, що такий сценарій є малоймовірним і завищує ризики, оскільки не враховує клієнтів із кількома рахунками. У базовому сценарії, де громадяни не використовують повністю дозволений ліміт цифрових євро, відтік становив би понад €100 мільярдів.
Банк також змоделював інші варіанти лімітів — €500, €1000 та €2000. У всіх цих випадках відтік депозитів зменшувався пропорційно, підтверджуючи, що обмеження ефективно знижують ризики для банківської ліквідності. Водночас, за оцінками ЄЦБ, ліміт у €3000 може зменшити прибутковість банків у середньому на 0,3 відсоткового пункту.
Нагадаємо, ЄЦБ працює над запуском цифрової валюти центрального банку, прив’язаної до євро, з 2021 року, проте досі головною перепоною залишається ухвалення законодавчої бази в Європейському парламенті.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Європейський центральний банк розглядає можливість запровадження цифрового євро в середині 2029 року.
Поділитися новиною
Також за темою
ЄЦБ назвав основні ризики цифрового євро
Передача банківських карток в «оренду»: які наслідки можуть бути
IT Arena 2025: Штучний інтелект у «Дії» та головні цифрові анонси за підтримки FAVBET Tech
5 кг золота: який вигляд має найдорожча у світі відеокарта (фото)
Мобільні застосунки є головною перепоною для цифрової безбар’єрності банків
Із жовтня в країнах ЄС перевірятимуть усі банківські перекази в євро