ЄЦБ назвав основні ризики цифрового євро

ЄЦБ назвав основні ризики цифрового євро

Європейський центральний банк попереджає, що за умов масового відтоку депозитів до нової цифрової валюти банки втратять до €700 мільярдів.

Такого висновку фахівці дійшли, змоделювавши сценарій запуску цифрового євро, Такого висновку фахівці дійшли, змоделювавши сценарій запуску цифрового євро, пише Reuters.

Дослідження оцінювало потенційні ризики запровадження цифрової валюти, яка фактично є електронним гаманцем, гарантованим ЄЦБ. За песимістичного сценарію, якщо ліміт індивідуального зберігання цифрових євро становитиме €3000, вкладники могли б вивести €699 мільярдів з банківських рахунків. У такому випадку близько 13 із 2025 банків опинилися б у дефіциті ліквідності.

ЄЦБ наголосив, що такий сценарій є малоймовірним і завищує ризики, оскільки не враховує клієнтів із кількома рахунками. У базовому сценарії, де громадяни не використовують повністю дозволений ліміт цифрових євро, відтік становив би понад €100 мільярдів.

Банк також змоделював інші варіанти лімітів — €500, €1000 та €2000. У всіх цих випадках відтік депозитів зменшувався пропорційно, підтверджуючи, що обмеження ефективно знижують ризики для банківської ліквідності. Водночас, за оцінками ЄЦБ, ліміт у €3000 може зменшити прибутковість банків у середньому на 0,3 відсоткового пункту.

Нагадаємо, ЄЦБ працює над запуском цифрової валюти центрального банку, прив’язаної до євро, з 2021 року, проте досі головною перепоною залишається ухвалення законодавчої бази в Європейському парламенті.

в середині 2029 року. Раніше Finance.ua повідомляв , що Європейський центральний банк розглядає можливість запровадження цифрового євро

