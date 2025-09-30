0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн

Валюта
28
Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн
Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн
Дев’ять провідних банків ЄС об’єдналися для розробки власного криптоактиву, який має стати ключовим гравцем на європейському ринку цифрових платежів та скласти конкуренцію американському USDT.
Про це пише Coindesk.
ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank та Raiffeisen Bank International створюють євростейблкоїн, який одразу відповідатиме правилам MiCA — ключового регламенту для криптоактивів. Щоб вивести проєкт на ринок, фінансові гіганти вже заснували окрему компанію в Нідерландах. Її головна мета — отримати ліцензію від Центрального банку цієї країни та працювати під його наглядом як емітент електронних грошей. Це має стати фундаментом для прозорості та довіри до нового цифрового євро.
Читайте також
Перший випуск монети обіцяють у другій половині 2026 року. До ініціативи можуть приєднатися й інші банки, а кандидатуру майбутнього CEO планують оголосити після погодження регуляторів. Новий інструмент обіцяє майже миттєві перекази з мінімальними комісіями, безперервну роботу для трансграничних розрахунків і програмовані платежі, які здатні спростити управління ланцюгами постачання та розрахунки цифрових активів. Для користувачів це означає нову епоху у фінансових сервісах: доступні цілодобові євро-платежі без кордонів і черг.
Як підкреслив Флоріс Лукт, керівник напряму цифрових активів в ING і один із публічних представників проєкту, блокчейн дає змогу проводити цілодобові розрахунки в різних валютах і підвищує прозорість, тож банкам важливо дотримуватися єдиних стандартів.
Тим часом інші великі гравці вже демонструють власні амбіції. Forge, французька дочірня компанія SocGen, першою серед великих банків випустила стейблкоїн у євро за нормами MiCA. Їхня доларова версія токена, USDCV, нещодавно обрала Bullish Europe як перший майданчик для лістингу. А тим часом, над випуском власного стейблкоїну вже замислюється і Китай.
Чи стане евростейлбкоїн достойною відповіддю американському USDT або біткоїну, який, за думками аналітиків, майже наздогнав золото, — покаже час.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems