Легке зростання: що буде з курсом долара до кінця тижня

В українських банках прогнозують коливання курсу готівкового долара. Очікується, що до кінця поточного тижня, який завершується 28 грудня, долар у касах банків торгуватиметься в діапазоні 42,3−42,8 грн.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, не виключається підвищення курсу як під час купівлі, так і під час продажу валюти.

В обмінниках вартість валюти перебуватиме в тих же межах, що і в банках — 42,3−42,8 грн.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5−0,6 грн у банках;

до 0,6−1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2−0,3 грн. і 0,3−0,5 грн в обмінних пунктах.

А різниця курсів продажу — 0,1−0,2 грн у банках і 0,3−0,5 грн в обмінниках.

Прогноз курсу долара

Загалом же, за словами банкіра, до кінця року курсова ситуація залишатиметься стабільною.

За словами Лєсового, не відбуватиметься жодних стрибків -«тільки легке контрольоване зростання основних валют».

«Нацбанк тримає руку на пульсі, режим керованої гнучкості працює на зближення попиту і пропозиції. Тому наприкінці 2025 року можна очікувати спокійний валютний ринок без негативних сюрпризів «під ялинку», — пояснив експерт.

Водночас, зазначив він, валютний ринок готується до традиційних передсвяткових рухів. Адже «щорічні премії та бонуси підштовхують попит нагору».

«Очікуємо, що буде перевищення попиту над пропозицією на 10−15% - і це буде цілком задовільним результатом. Для порівняння: торік цей показник сягав 30−40%, і тоді курси помітно зростали», — розповів Лісовий.

43 грн/$. Раніше ми повідомляли , що за прогнозом аналітиків Dragon Capital наприкінці 2025 року валютна ситуація буде стабільною. Прогнозується, що курс не перевищить

