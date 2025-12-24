Легке зростання: що буде з курсом долара до кінця тижня
В українських банках прогнозують коливання курсу готівкового долара. Очікується, що до кінця поточного тижня, який завершується 28 грудня, долар у касах банків торгуватиметься в діапазоні 42,3−42,8 грн.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.
За його словами, не виключається підвищення курсу як під час купівлі, так і під час продажу валюти.
В обмінниках вартість валюти перебуватиме в тих же межах, що і в банках — 42,3−42,8 грн.
При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:
- до 0,5−0,6 грн у банках;
- до 0,6−1 грн в обмінниках.
Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2−0,3 грн. і 0,3−0,5 грн в обмінних пунктах.
А різниця курсів продажу — 0,1−0,2 грн у банках і 0,3−0,5 грн в обмінниках.
Прогноз курсу долара
Загалом же, за словами банкіра, до кінця року курсова ситуація залишатиметься стабільною.
За словами Лєсового, не відбуватиметься жодних стрибків -«тільки легке контрольоване зростання основних валют».
«Нацбанк тримає руку на пульсі, режим керованої гнучкості працює на зближення попиту і пропозиції. Тому наприкінці 2025 року можна очікувати спокійний валютний ринок без негативних сюрпризів «під ялинку», — пояснив експерт.
Водночас, зазначив він, валютний ринок готується до традиційних передсвяткових рухів. Адже «щорічні премії та бонуси підштовхують попит нагору».
«Очікуємо, що буде перевищення попиту над пропозицією на 10−15% - і це буде цілком задовільним результатом. Для порівняння: торік цей показник сягав 30−40%, і тоді курси помітно зростали», — розповів Лісовий.
Раніше ми повідомляли, що за прогнозом аналітиків Dragon Capital наприкінці 2025 року валютна ситуація буде стабільною. Прогнозується, що курс не перевищить 43 грн/$.
