Інвестори прогнозують нове ослаблення долара у 2026 році — Reuters

Після складного року долар США демонструє ознаки стабілізації. Проте значна частина інвесторів очікує, що у наступному році американська валюта знову ослабне.

Про це повідомляє Reuters.

За підсумками року долар втратив близько 9% відносно кошика основних валют, що наближає його до найгірших показників за останні вісім років. Тиск на валюту посилили очікування зниження ставок ФРС, скорочення різниці в процентних ставках між США та іншими розвиненими економіками, а також зростання занепокоєння щодо бюджетного дефіциту США та політичної невизначеності.

Попри відновлення долара в останні місяці — індекс зріс майже на 2% від вересневого мінімуму — валютні стратеги здебільшого зберегли прогнози щодо його ослаблення у 2026 році. Про це свідчить опитування Reuters, проведене з 28 листопада до 3 грудня.

За даними Банку міжнародних розрахунків, реальний широкий ефективний обмінний курс долара у жовтні становив 108,7, що лише трохи нижче рекордного рівня 115,1 у січні. Це вказує на те, що долар США все ще залишається переоціненим.

Очікування інвесторів: долар і надалі слабшатиме

Більшість інвесторів вважають, що долар продовжить слабшати, оскільки інші великі центральні банки або зберігають жорсткішу політику, або навіть посилюють її. Додатковим фактором є зміна керівництва ФРС, яка, за очікуваннями ринку, може означати більш м’який підхід регулятора.

Долар традиційно знижується у періоди зменшення ставок ФРС, адже нижчі відсоткові ставки роблять доларові активи менш привабливими для інвесторів.

«Реальність така, що з фундаментальної точки зору, долар США все ще переоцінений», — сказав Карл Шамотта, головний ринковий стратег глобальної компанії корпоративних платежів Corpay.

Чому траєкторія долара важлива для ринків

Напрям руху долара має ключове значення для інвесторів з огляду на його центральну роль у світових фінансах.

Ослаблення валюти підвищує прибутки американських транснаціональних компаній за рахунок вигіднішої конвертації закордонних доходів у долари.

за рахунок вигіднішої конвертації закордонних доходів у долари. Водночас слабший долар підвищує привабливість міжнародних ринків, забезпечуючи додатковий валютний ефект поверх базової дохідності активів.

Не обов’язково пряма траєкторія

Водночас інвестори застерігають від сприйняття ослаблення долара як безперервного процесу. Короткострокову підтримку валюті можуть надати припливи капіталу в американські акції, зокрема через інтерес до штучного інтелекту.

Крім того, відновлення роботи уряду США після цьогорічного шатдауну та ухвалене цього року зниження податків можуть підтримати економіку та долар на початку року.

«Але ми схильні вважати, що це навряд чи буде стійким рушієм долара протягом року», — сказав Сарін.

курс долара до гривні не перевищить 43 грн/$. Раніше ми повідомляли , що аналітики Dragon Capital очікують стабільності валютного ринку наприкінці 2025 року. Прогнозується, що

