Продаж валюти НБУ наблизився до рекордного рівня цього року — аналітики Сьогодні 14:04 — Валюта

Продаж валюти НБУ наблизився до рекордного рівня цього року — аналітики

Національний банк минулого тижня суттєво збільшив валютні інтервенції, майже до максимального рівня з початку року, щоб утримати курс гривні практично незмінним за підсумками тижня.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Регулятор продав близько $1,2 млрд. Це лише на кілька десятків мільйонів менше від річного максимуму. Водночас обсяг інтервенцій був на $244 млн меншим, ніж у передостанній тиждень грудня минулого року.

Таблиця: icu.ua

«На відміну від минулого року, НБУ не пішов на ослаблення курсу гривні та зберіг його неподалік 42,2 грн/$, ослабивши за тиждень лише на 5 копійок до 42,25 грн/$, або лише на 0,1%», — зазначили аналітики.

Попит на валюту

Зростання обсягів інтервенцій відбулося на тлі суттєвого збільшення дефіциту валюти на ринку. За підсумками 4 робочих днів він сягнув $708 млн, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня.

Ключовим фактором стало різке зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку. За 4 дні обсяг купівлі валюти досяг $1,7 млрд.

Графік: icu.ua

Оцінка аналітиків

В ICU зазначають, що дефіцит валюти традиційно зростає наприкінці грудня. Водночас цього року НБУ утримується від суттєвого послаблення гривні в очікуванні рішення ЄС щодо так званого репараційного кредиту. Водночас дефіцит наразі не настільки великий, як минулого року, що також допомагає НБУ утримувати гривню на відносно міцному рівні.

«Ми очікуємо, що цього тижня дефіцит може збільшитися, однак НБУ навряд чи дозволятиме гривні суттєво слабшати, й обсяги продажу валюти можуть зрости до нових річних максимумів», — прогнозують аналітики ICU.

Нагадаємо, як розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, офіційний курс Національного банку за період 15−19 грудня коливався у вузькому діапазоні. Тиждень пройшов без різких стрибків — середній курс за період становив близько 42,2599 грн/$.

За її прогнозом, характер рухів курсу найближчим часом визначатимуть графік надходження зовнішнього фінансування, заяви й дії регулятора, а також короткострокові сигнали попиту на валюту з боку імпортерів і населення.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.