Який курс євро та долара нині пропонують банки та обмінники

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 26 грудня, знизився на 10 копійок і становить 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 49,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро, пише УНІАН.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 49,85 грн/євро, а курс продажу — 49,65 грн/євро.

Ми писали , що попри періодично циркулюючі розмови про потенційний перехід України на євро як курсоутворювальну валюту (від курсу до гривні якої визначаються офіційні курси інших валют), в експертному середовищі очікують, що найближчими роками цього не станеться.

Відповідно, у 2026 році гривня орієнтуватиметься на долар. Як пояснив віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов, для такого переходу мають бути виконані щонайменш дві ключові умови. Зокрема:

Завершитись активна фаза війни.

Розпочатись реальний рух України в напрямку євроінтеграції.

Не готуються до скорої заміни долара на євро й у Нацбанку. Зокрема, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше прямо заявив: попри вивчення питання, графіка такого переходу наразі немає.

