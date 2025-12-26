Що буде з курсом гривні та ВВП — консенсус прогноз Мінекономіки Сьогодні 15:00 — Валюта

Валютні прогнози стали більш сприятливими для національної валюти. Експерти переглянули свої очікування щодо курсу гривні на найближчі роки.

Про це йдеться консенсус-прогнозі Мінекономіки.

Аналітики покращили свої оцінки щодо девальвації гривні порівняно з попереднім квітневим прогнозом:

Курс на кінець 2026 року: очікується на рівні 44,5 грн/$ (попередній прогноз — 46,3 грн/$).

Середньорічний курс: за прогнозом становитиме 44,14 грн/$ (замість раніше очікуваних 45,3 грн/$).

Експерти зазначають, що варіативність оцінок залишається широкою через воєнну невизначеність, проте загальний тренд змістився в бік більшої стійкості гривні.

Зміна ВВП

Консенсусна оцінка зростання ВВП на 2026 рік становить 2,4% (варіативність оцінок — від 1% до 3,3%);

Консенсус-прогноз споживчої інфляції на 2026 рік тановить 9% (з варіацією значень від 6% до 10%).

В оцінці інших показників експерти, хоча й дають однакові тенденції на поточний рік, але загалом їхні оцінки мають ширший діапазон коливань. Більшість експертів очікують, що у 2027- 2028 роках економічне зростання триватиме, хоча й помірнішими темпами, ніж прогнозувалося раніше.

Основними умовами відновлення є стабільне енергопостачання (або незначний тимчасовий дефіцит, що легко компенсуватиметься імпортом), зменшення логістичних обмежень, продовження програм підтримки населення та бізнесу спільно з міжнародними партнерами, а також реалізація проєктів із відбудови, розмінування та відновлення сільськогосподарських угідь.

Раніше писали , що темпи приросту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у листопаді прискорилися до 3,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, йдеться в повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

«Економічна ситуація погіршилася в листопаді та на початку грудня через постійні обстріли росіянами енергетичної та залізничної інфраструктури. Однак через додатній внесок сільського господарства реальний ВВП, за оцінкою, зріс на 3,6%. Так, ми оцінюємо, що реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві, за оцінками, збільшилася на 36% до попереднього року (дпр). Це насамперед результат пізнішого збирання кукурудзи, ніж у 2024 році», — підкреслили в ІЕД.

