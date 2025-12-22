Зростання реального ВВП України прискорилося до 3,6% у листопаді через пізніший збір кукурудзи — ІЕД
Темпи приросту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у листопаді прискорилися до 3,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, йдеться в повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
Зазначається, що це пов’язано з пізнішим порівняно з 2024 роком збором кукурудзи. При цьому промисловість скоротила виробництво в результаті руйнування енергетичної інфраструктури.
«Економічна ситуація погіршилася в листопаді та на початку грудня через постійні обстріли росіянами енергетичної та залізничної інфраструктури. Однак через додатній внесок сільського господарства реальний ВВП, за оцінкою, зріс на 3,6%. Так, ми оцінюємо, що реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві, за оцінками, збільшилася на 36% до попереднього року (дпр). Це насамперед результат пізнішого збирання кукурудзи, ніж у 2024 році», — підкреслили в ІЕД.
Також в організації додали, що зростання економіки у листопаді, як і у третьому кварталі-2025 року, підтримали також оборонні закупівлі.
Зростання реальної ВДВ у торгівлі ІЕД минулого місяця оцінює на рівні на 5,5% порівняно з показником рік тому, тоді як її падіння у добувній промисловості становило приблизно 18% через подальші російські атаки на видобуток газу й вугілля.
Реальна ВДВ у переробній промисловості та енергетиці зменшилася відповідно на 0,9% і 0,2% через проблеми з доступом до електроенергії. В ІЕД наголошують, що в листопаді, на відміну від попередніх місяців, російські атаки погіршили спроможність енергосистеми по передачі електроенергії між різними регіонами України, що обмежило роль імпорту у балансуванні попиту та пропозиції електроенергі.
Водночас падіння реальної ВДВ у транспорті сповільнилося до 6% у листопаді (з близько 10% у жовтні). Водночас існує ризик збільшення падіння в грудні, оскільки росія посилила атаки на залізничну інфраструктуру та руйнує як рухомий склад, так і колії.
Як повідомлялося, Мінекономіки оцінило зростання реального ВВП України у листопаді прискорилося до 5,3% проти 2,3% у жовтні.
