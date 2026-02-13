До столичного бюджету повернуто понад 1,2 млн грн, отриманих за ремонт Гідропарку
Підприємець, якому із столичного бюджету переплатили 1,2 мільйона гривень за ремонт Гідропарку, відшкодував ці кошти та перерахував 200 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.
Про це пише Київська прокуратура.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо керівника підприємства, що виконувало капітальний ремонт Гідропарку у грудні-жовтні 2024 року.
Його дії кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Встановлено, що підприємець підписав акти виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали, не перевіривши обґрунтованість їх вартості. Внаслідок цього з бюджету міста переплатили понад 1,2 млн грн.
Під час досудового розслідування чоловік відшкодував завдані збитки та добровільно перерахував 200 000 грн на потреби Збройних Сил України.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
