Євро проти долара: чому Європа зволікає зі зміцненням своєї валюти

На тлі занепокоєння торговельною політикою президента США Дональда Трампа, яка послаблює долар, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала європейських лідерів скористатися моментом і зміцнити глобальну роль євро.

Про це пише Reuters

У промові в Берліні наприкінці травня Лагард наголосила, що Європа має «глобальний момент євро» — шанс посилити вплив своєї єдиної валюти.

Вона спиралася на торішні рекомендації свого попередника Маріо Драгі щодо масштабних реформ фінансової системи ЄС.

Втім, через чотири місяці після виступу Лагард її заклики заглушають політичні суперечності всередині ЄС. Пропозиції щодо спільного випуску євробондів для фінансування оборони викликали опір Берліна та Парижа, а ініціативи щодо централізації нагляду зустріли спротив менших країн із потужними фінансовими секторами. Також поки не сформовано чітке бачення цифрового євро.

За словами експертів, заходи, які могли б зробити євро привабливішим для інвесторів, відкладені на другий план через війну в Україні, зростання протекціонізму у світі та політичну невизначеність у самій Європі.

Попри це, євро залишається другою найпопулярнішою валютою у світі: його частка у глобальних валютних резервах становить близько 20%. Цього року євро зріс на 13% відносно долара, досягнувши чотирирічного максимуму. Інвестори очікують подальшого зміцнення, зважаючи на зниження базової ставки ФРС США.

Економісти зазначають: посилення ролі євро у міжнародній торгівлі та фінансах могло б захистити економіки країн ЄС від валютних коливань і навіть від впливу санкцій. Але для цього Європа має подолати політичні бар’єри та реалізувати давно назрілі інституційні зміни.

