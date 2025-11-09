Долар vs євро: куди краще вкладати гроші, щоб зберегти заощадження Вчора 08:06 — Валюта

Долар vs євро: куди краще вкладати гроші, щоб зберегти заощадження

Найчастіше українці інвестують у валюту, щоб зберегти заощадження. Проте курс долара та євро залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх чинників.

Експерти в коментарі «ТСН» розповіли, куди вкладати гроші, щоб зберегти заощадження.



У якій валюті краще тримати гроші в Україні

За словами глави Секретаріату Ради підприємців при Кабміні та економіста Андрія Забловського, іноземна валюта залишається найпопулярнішим інструментом для інвестицій, а після неї йде гривня як готівка, так і на поточних рахунках, депозити в гривні й валюті, криптовалюта , нерухомість, цінні папери, золоті та срібні злитки.

Читайте також Запуск цифрового євро під загрозою — банки ЄС проти

«Головне — диверсифікувати активи, тобто мати в інвестиційному портфелі всього потроху — 60% у валюті, 30% у гривні, решта — банківські метали», — пояснив експерт.

При цьому член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зазначив, що українці стали більше вкладатися в золото.

Якщо банківські метали не цікаві, то експерт радить купувати долари, щоб у 2026 році заробити на зростанні курсу, а ось від купівлі євро варто утриматися.

Зі свого боку експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що курс гривні до долара повільно опускатиметься до позначки в 43 гривні за одиницю американської валюти.

Читайте також НБУ готується до більш гнучкого курсоутворення — аналітики

«Тому доцільно поступово виходити з гривневих інвестиційних інструментів: депозитів, ОВДП, намагаючись завершити цей вихід до кінця 2025 року. Після 18 грудня, залежно від ситуації, або купувати валюту, або продовжити роботу з гривнею», — радить експерт.

Що стосується продажу валюти, то експерти не радять цього робити без необхідності.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі для УНІАН зазначив, що з настанням жовтня-листопада ситуація на валютному ринку України дещо змінилася. За його словами, наразі йдеться про значно більші ризики, як для економіки, так і для курсової стабільності.

Згідно з його прогнозом, курс долара буде в межах 41,8−42,2 гривні, а курс євро 48−49,5 гривні на готівковому ринку.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.