Долар vs євро: куди краще вкладати гроші, щоб зберегти заощадження

Валюта
Долар vs євро: куди краще вкладати гроші, щоб зберегти заощадження
Долар vs євро: куди краще вкладати гроші, щоб зберегти заощадження
Найчастіше українці інвестують у валюту, щоб зберегти заощадження. Проте курс долара та євро залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх чинників.
Експерти в коментарі «ТСН» розповіли, куди вкладати гроші, щоб зберегти заощадження.

У якій валюті краще тримати гроші в Україні

За словами глави Секретаріату Ради підприємців при Кабміні та економіста Андрія Забловського, іноземна валюта залишається найпопулярнішим інструментом для інвестицій, а після неї йде гривня як готівка, так і на поточних рахунках, депозити в гривні й валюті, криптовалюта, нерухомість, цінні папери, золоті та срібні злитки.
«Головне — диверсифікувати активи, тобто мати в інвестиційному портфелі всього потроху — 60% у валюті, 30% у гривні, решта — банківські метали», — пояснив експерт.
При цьому член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зазначив, що українці стали більше вкладатися в золото.
Якщо банківські метали не цікаві, то експерт радить купувати долари, щоб у 2026 році заробити на зростанні курсу, а ось від купівлі євро варто утриматися.
Зі свого боку експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що курс гривні до долара повільно опускатиметься до позначки в 43 гривні за одиницю американської валюти.
«Тому доцільно поступово виходити з гривневих інвестиційних інструментів: депозитів, ОВДП, намагаючись завершити цей вихід до кінця 2025 року. Після 18 грудня, залежно від ситуації, або купувати валюту, або продовжити роботу з гривнею», — радить експерт.
Що стосується продажу валюти, то експерти не радять цього робити без необхідності.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі для УНІАН зазначив, що з настанням жовтня-листопада ситуація на валютному ринку України дещо змінилася. За його словами, наразі йдеться про значно більші ризики, як для економіки, так і для курсової стабільності.
Згідно з його прогнозом, курс долара буде в межах 41,8−42,2 гривні, а курс євро 48−49,5 гривні на готівковому ринку.
За матеріалами:
УНІАН
