НБУ готується до більш гнучкого курсоутворення — аналітики

Національний банк України за підсумками жовтня послабив курс гривні до майже 42 грн за долар, хоча ситуація на валютному ринку залишалася відносно стабільною.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Валютний ринок і інтервенції

За даними НБУ, протягом чотирьох робочих днів минулого тижня дефіцит валюти на ринку становив лише 274 млн доларів, що менше, ніж у попередні тижні. Обсяги валютних інтервенцій також залишалися помірними, у жовтні лише один тиждень перевищив показник у 700 млн доларів, тоді як минулого тижня регулятор продав 692 млн доларів.
Попри це, НБУ дозволив курсу гривні тимчасово послабшати до 42,08 грн за долар на початку тижня. Наприкінці жовтня офіційний курс укріпився до 41.89 грн за долар.
Загалом за місяць гривня знизилася на 1,8%, але залишається міцнішою на 0,3% від початку року і на 0,9% від січневого максимуму 42,28 грн за долар.
Графік: icu.ua
Аналітика ICU

В ICU відзначають, що жовтень став місяцем зміни підходів НБУ до валютних інтервенцій. Регулятор допустив помітніше послаблення гривні навіть за відсутності значних дисбалансів на міжбанківському ринку.
«Імовірно, це є свідченням готовності НБУ суттєво збільшити амплітуду коливань курсу гривні та відійти від де-факто фіксованого обмінного курсу, який спостерігався останні кілька місяців. Ми не сприймаємо послаблення гривні в останні тижні як сигнал про намір НБУ й далі продовжувати керовану девальвацію гривні. За нашими очікуваннями, курс долара не перевищить 42.5 грн наприкінці 2025 року», — зазначили аналітики.
Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначала, що офіційний курс гривні в період 27−31 жовтня поводився стримано — коливався в вузькому діапазоні близько 42,00 грн/$, з незначною перевагою на зміцнення до кінця періоду. Різниця склала 0,27%, що свідчить про низьку короткострокову волатильність і збалансованість попиту та пропозиції на офіційному ринку в ці дні. Ймовірно, протягом першого тижня листопада курс лишатиметься відносно стійким, з помірною коливаннями в першій половині тижня.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
