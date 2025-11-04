0 800 307 555
Прогноз курсу долара та євро до 7 листопада (думка експерта)

Валюта
Прогноз курсу долара та євро до 7 листопада (думка експерта)
Вже з вівторка, 4 листопада, клієнти банків оперативно закриватимуть свої валютні зобов’язання перед зовнішніми контрагентами через побоювання подорожчання валюти.
Про це каже фінансовий експерт Олексій Козирєв у статті, ми вибрали основне.
Більшість перелічених у статті чинників, які впливатимуть на поведінку учасників валютного ринку найближчими днями, спрацюють проти гривні. У цих умовах НБУ продовжуватиме щодня виходити на торги з інтервенціями з продажу долара для згладжування валютних коливань курсу долара відносно гривні та закриття дефіциту валюти.
За його прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,145 до 1,169 долара за євро.
При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,65 до 42,30 гривень курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах коридору від 47,68 гривень до максимум 49,45 гривень.
Але, з огляду на політику НБУ «гнучкого курсоутворення» щодо долара, яка зберігається та опосередковано позначається і на курсі безготівкового євро, прогнозний коридор євро на міжбанку в період із 3 до 7 листопада, за його прогнозом, перебуватиме у вужчому діапазоні — від 48,15 до 48,90 гривень.

Готівковий ринок

Валютні ризики для власників обмінників зараз залишаються високими, а попит на валюту з боку громадян різко збільшився.
Тому фінансисти цього тижня без особливого сорому розширять спред між купівлею та продажем: за доларом — до 20−30 копійок, а за євро — до 20−50 копійок.
За прогнозами експерта, перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її продажу банкам та обмінникам становитиме цього тижня щодня від $32 млн до $75 млн.
І оптові, і роздрібні пункти обміну валют продовжать оперативно змінювати свої цінники протягом дня, залежно від того, що відбуватиметься на українському міжбанку та світовому ринку за парою євро/долар.
Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,50 до 42,50 гривень.
Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,00 до 49,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 48,15 до 49,20 гривень.
Висновки

Загалом туманність перспектив закінчення війни, збереження геополітичної напруженості у світі та значний дефіцит бюджету України на тлі зростаючих витрат на оборону продовжать суттєво впливати на настрої всіх учасників українського валютного ринку щодо можливої девальвації гривні до кінця цього року щонайменше до 43−44 гривень за долар і до 50−51 гривні за євро.
Раніше Олексій Козирєв радив, як диверсифікувати свої заощадження для тих, хто в Україні та за кордоном.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаНБУ
