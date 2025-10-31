Як зміниться курс долара і євро наступного місяця Сьогодні 15:00 — Валюта

Як зміниться курс долара і євро наступного місяця

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий назвав головні чинники які впливатимуть на валютний ринок, пише УНІАН.

Зростання попиту на валюту

Восени попит на валюту традиційно зростає. Це пов’язано з активністю імпортерів, які купують валюту для необхідних закупівель, насамперед енергоресурсів.

Крім того, активізується готівковий ринок: громадяни отримують зарплати, премії та бонуси/дивіденди і намагаються вкласти їх в тому числі у більш стабільні валюти, такі як долар чи євро.

Соціально-економічні та воєнні чинники

До таких факторів відносимо розвиток економіки, здатність бізнесу працювати в умовах війни та загальний рівень цін (очікується, що за підсумками жовтня загальне зростання споживчих цін складе до 0,5−0,7%).

Військові ризики залишаються значними, адже ворог намагається залишити Україну без газу, тепла та світла, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це змушує бізнес і громадян готуватися до можливих відключень та інших негативних наслідків війни.

За його словами, як і минулого року, ключову роль у стабілізації ринку відіграватиме НБУ.

«Завдяки своїй стратегії регулятор здатний згладжувати коливання курсу, утримуючи курсові показники від зовнішнього тиску та уникаючи різких стрибків чи обвалів. За аналогією минулого року, можемо припустити, що курсове зростання може бути повільним/контрольованим, тим самим притишуючи покупецький ажіотаж», — пояснив банкір.

Після пів року відносного спокою на ринку очікується повільне, але поступове зростання курсу долара і євро, а тому коридори помітно зміняться. Він вважає, що зміни можуть бути частими, але незначними з періодами павз:

Вартість долара коливатиметься в межах 41,8−42,5 грн;.

Євро коштуватиме в діапазоні 48,5−50 грн.

Валютні надходження від наших західних партнерів у листопаді перекриють основну частину витрат резервів, а їх розмір на 1 грудня становитиме не менше $47−47,5 млрд. Цього буде достатньо як для підтримки фінансування критичного імпорту, так і для страхування курсу гривні на валютному ринку. Про це йдеться в прогнозі фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Зі слів експерта, НБУ допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро (для зниження рівня диспропорцій у зовнішній торгівлі, стимулювання експортерів та збільшення доходів бюджету від митних та інших зборів, прив’язаних до офіційного курсу).

