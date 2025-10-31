Як змінився курс гривні у третьому кварталі — звіт НБУ Сьогодні 12:05 — Валюта

Як змінився курс гривні у третьому кварталі — звіт НБУ

У третьому кварталі 2025 року коливання курсу гривні до долара були помірними. У липні гривня дещо послабилася через підвищення попиту на валюту, але в серпні-вересні курс стабілізувався. Загалом середній курс гривні до долара майже не змінився.

Про це сказано в Інфляційному звіті Національного банку за жовтень 2025 року.

Зазначається, що різниця між готівковим курсом продажу долара та офіційним у середньому становила 0,1%. Водночас через зміцнення євро на світових ринках гривня до євро послабилася на 3,1%. Реальний ефективний обмінний курс гривні (РЕОК) знизився на 2,1%.

У звіті сказано, що значний дефіцит валюти, був спричинений передусім воєнними потребами, фінансувався переважно за рахунок міжнародної допомоги.

У ІІІ кварталі 2025 року дефіцит торгівлі товарами зріс до 13,6 млрд доларів проти 11,7 млрд доларів у ІІ кварталі.

Графік: НБУ

Попит на готівкову валюту залишається помірним

Попит на готівкову валюту дещо зріс. У ІІІ кварталі чистий попит на долар становив 0,4 млрд доларів (проти 0,1 млрд у ІІ кварталі), але був суттєво нижчим, ніж рік тому (2,0 млрд доларів). Попит на євро майже не змінився — 0,6 млрд євро проти 0,7 млрд у 2024 році.

Попри розширення дефіциту торгівлі, чистий відплив валюти з приватного сектору зріс помірно. Це пояснюється надходженнями коштів від партнерів у межах спільних проєктів з локалізації виробництва зброї в Україні, а також покращенням повернення експортної виручки після запровадження режиму експортного забезпечення наприкінці 2024 року.

Інтервенції НБУ

У ІІІ кварталі 2025 року обсяг інтервенцій НБУ із продажу валюти збільшився на 0,3 млрд доларів і становив 8,4 млрд доларів. Водночас обсяги зовнішньої допомоги перевищили ці показники — 10,2 млрд доларів.

Графік: НБУ

Завдяки цьому міжнародні резерви зросли на 1,6 млрд доларів і на кінець вересня становили 46,6 млрд доларів.

Валютний ринок поступово стабілізується

Середня частка угод без участі НБУ на міжбанківському ринку досягла 58%, це на 4 в. п. більше, ніж у ІІ кварталі, і на 14 в. п. більше, ніж рік тому. Порівняно з жовтнем 2023 року, коли частка становила лише 29%, ринок став удвічі самостійнішим. Це свідчить про поступове відновлення здатності ринку до самозбалансування.

