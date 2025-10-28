НБУ послабив гривню до 42 грн/$ — найнижчого рівня з січня Сьогодні 17:02 — Валюта

НБУ послабив гривню до 42 грн/$ — найнижчого рівня з січня

Національний банк України продовжив послаблення гривні другий тиждень поспіль. За підсумками минулого тижня офіційний курс долара зріс на 0,6% і сягнув майже 42 грн/$. Це найслабший рівень з кінця січня.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Таблиця: ICU

Інтервенції НБУ і попит на валюту

Минулого тижня Нацбанк продав $641 млн із міжнародних резервів, це трохи більше, ніж тижнем раніше, і вище середнього тижневого обсягу інтервенцій від початку повномасштабної війни.

Попри це, дефіцит валюти на ринку майже не змінився. У структурі попиту значно зросла частка роздрібного сегмента:

клієнти банків на міжбанку за чотири дні купили $166 млн;

населення збільшило чисту купівлю майже удвічі до $155 млн.

Графік: ICU

Аналітики ICU вважають, що НБУ не прагне повністю задовольняти надлишковий попит на валюту. Цього разу його формували переважно громадяни, стурбовані ослабленням гривні після кількох місяців стабільності.

Ослаблення гривні відбулося на тлі повідомлень у ЗМІ про рекомендації МВФ щодо більш суттєвого зниження курсу. Попри це, гривня залишається міцнішою, ніж у січні.

На думку експертів, НБУ ще не перейшов до поступового ослаблення гривні, а лише розширює амплітуду її коливань.

Ставка залишається на рівні 15,5%

Національний банк також вирішив не змінювати облікову ставку , вона залишається на рівні 15,5%. Регулятор не очікує її зниження щонайменше до 2026 року через високі інфляційні ризики.

Раніше НБУ прогнозував два зниження ставки на 0,5 п.п. ще у 2025 році. Проте тепер вважає, що ризики зростання інфляції, зокрема через енергетичні обмеження та підвищення зарплат, залишаються значними.

Оновлений прогноз передбачає, що:

інфляція на кінець 2025 року сповільниться до 9,2%;

у 2026-му — до 6,6%;

ставка залишатиметься на рівні 15,5% до кінця 2025 року.

Експерти інвестиційної компанії зазначають, що НБУ змінив лише короткострокову траєкторію ключової ставки. Із січня 2026 року регулятор очікує п’ять послідовних знижень по 0,5 п.п.

ICU не виключає, що цей процес може початися раніше вже у грудні 2025 року, якщо інфляція сповільниться, а зовнішні умови будуть сприятливими.

