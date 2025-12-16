0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітики пояснили, чому Нацбанк стримує коливання курсу

Валюта
135
Аналітики пояснили, чому Нацбанк стримує коливання курсу
Аналітики пояснили, чому Нацбанк стримує коливання курсу
Минулого тижня Національний банк утримував курс гривні від різких коливань на тлі очікування рішення Європейського Союзу щодо репараційного кредиту для України.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Ситуація на валютному ринку

Дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку залишався високим і суттєво не змінився порівняно з першим тижнем грудня. Водночас Нацбанк дещо скоротив обсяги валютних інтервенцій, що може свідчити про тимчасове зменшення дисбалансів на ринку.
Загальний обсяг інтервенцій НБУ за минулий тиждень становив $895 млн. Це приблизно на 25% менше від максимальних показників цього року.

Динаміка курсу гривні

Офіційний курс гривні протягом тижня коливався в межах 42.07−42.2 грн/$ і залишався значно нижчим за цьогорічні максимуми. За підсумками тижня гривня послабшала на 0.3%.
Інфографіка: icu.ua
Інфографіка: icu.ua

Позиція аналітиків ICU

В ICU зазначають, що Національний банк стурбований непевними перспективами міжнародної підтримки наступного року, оскільки наразі ще нема фінального рішення ЄС щодо репараційної позики.
Подальша валютна політика НБУ значною мірою залежатиме від цього рішення.
Аналітики очікують позитивного рішення з боку ЄС. За їх оцінкою, у такому разі НБУ й надалі дотримуватиметься консервативної валютної політики та допускатиме лише помірне ослаблення гривні як до кінця 2025 року, так і протягом 2026 року.
Читайте також
«Саме відсутність рішень щодо позики на цьому етапі та необхідність у таких умовах зберігати привабливість гривневих активів спонукали НБУ не знижувати облікову ставку минулого тижня», — кажуть аналітики.
Нагадаємо, Офіційний курс Національного банку за період 8−12 грудня продемонстрував поступове помірне ослаблення гривні щодо долара США. На цьому тижні очікується відносно спокійна динаміка гривні з поступовим слабшанням. А ось напередодні святкового періоду можливе тимчасове підвищення попиту на валюту, розповіла Finance.ua членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems