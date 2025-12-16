Аналітики пояснили, чому Нацбанк стримує коливання курсу Сьогодні 10:04 — Валюта

Минулого тижня Національний банк утримував курс гривні від різких коливань на тлі очікування рішення Європейського Союзу щодо репараційного кредиту для України.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Ситуація на валютному ринку

Дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку залишався високим і суттєво не змінився порівняно з першим тижнем грудня. Водночас Нацбанк дещо скоротив обсяги валютних інтервенцій, що може свідчити про тимчасове зменшення дисбалансів на ринку.

Загальний обсяг інтервенцій НБУ за минулий тиждень становив $895 млн. Це приблизно на 25% менше від максимальних показників цього року.

Динаміка курсу гривні

Офіційний курс гривні протягом тижня коливався в межах 42.07−42.2 грн/$ і залишався значно нижчим за цьогорічні максимуми. За підсумками тижня гривня послабшала на 0.3%.

Позиція аналітиків ICU

В ICU зазначають, що Національний банк стурбований непевними перспективами міжнародної підтримки наступного року, оскільки наразі ще нема фінального рішення ЄС щодо репараційної позики.

Подальша валютна політика НБУ значною мірою залежатиме від цього рішення.

Аналітики очікують позитивного рішення з боку ЄС. За їх оцінкою, у такому разі НБУ й надалі дотримуватиметься консервативної валютної політики та допускатиме лише помірне ослаблення гривні як до кінця 2025 року, так і протягом 2026 року.

«Саме відсутність рішень щодо позики на цьому етапі та необхідність у таких умовах зберігати привабливість гривневих активів спонукали НБУ не знижувати облікову ставку минулого тижня», — кажуть аналітики.

Нагадаємо, Офіційний курс Національного банку за період 8−12 грудня продемонстрував поступове помірне ослаблення гривні щодо долара США. На цьому тижні очікується відносно спокійна динаміка гривні з поступовим слабшанням. А ось напередодні святкового періоду можливе тимчасове підвищення попиту на валюту, розповіла Finance.ua членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

