День фінансів: мільярдні доходи банків і автоматична постановка на військовий облік Сьогодні 17:45

Понеділок, 15 грудня. НКЦПФР готується змінити фінансові можливості мільйонів українців, а Комітет Верховної Ради підтримує перейменування «копійки» на «шаг».

Мільярдні доходи

Платоспроможні банки за десять місяців 2025 року отримали 131,7 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: за аналогічний період минулого року вони заробили 125,6 млрд грн. Ключовим чинником підтримки прибутковості банків стало активне кредитування.

Автоматична постановка на військовий облік

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Так, на військовий облік автоматично ставитимуться:

чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;

чоловіки віком 18−60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

Як розповів керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков, військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+» тепер є основним. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними.

Перейменування «копійки» на «шаг»

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

📢 «Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг! Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави», — повідомив очільник комітету Данило Гетманцев.

Особові інвестиційні рахунки

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14296 про особові інвестиційні рахунки (ОІР). Незабаром законопроєкт презентують для широкої авдиторії. Механізм інвестиційних рахунків простий і зрозумілий: відкриваєте рахунок, інвестуєте через нього, тримаєте кошти 5 років, отримуєте дохід і після цього вільно розпоряджаєтесь своїми грошима.

Нові маршрути до Європи

Із 14 грудня в Укрзалізниці почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів, який дозволяє з однією пересадкою дістатися до віддалених країн Європи та зворотно. Так, Укрзалізниця збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17. Завдяки цьому з Харкова, Полтави, Києва та Львова стало зручніше подорожувати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена.

Нові санкції проти тіньового флоту росії

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти ще п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до діяльності так званого «тіньового флоту» росії та його ланцюгів постачання. До списку потрапили бізнесмени, прямо чи опосередковано пов’язані з російськими державними нафтовими компаніями «Роснафта» і «Лукойл».

Зростання зарплат у Польщі

Високі темпи економічного зростання Польщі, зокрема річний ВВП на рівні 3,7% у 3 кварталі 2025 року, а також поступове зниження інфляції та кредитних ставок формують підґрунтя для змін на ринку праці наприкінці 2025 року та на початку 2026 року. Якщо макроекономічна динаміка 4 кварталу відповідатиме очікуванням ринку, конкуренція між роботодавцями за працівників може почати зростати вже з кінця цього року, кажуть аналітики Gremi Personal.

До речі, Кароль Навроцький підписав закон, яким внесено зміни до Закону про іноземців та низки інших актів. Документ передбачає цифровізацію процедур легалізації перебування іноземців у Польщі та запровадження нової карти побиту для громадян України з номером PESEL UKR строком на 3 роки.

Новий підхід до оголошення повітряних тривог

По всій Україні, за винятком Донецької та Луганської областей, запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог із порайонним оповіщенням. Диференціація сигналів дає змогу оголошувати тривогу лише в тих громадах, де на конкретний момент існує реальна загроза.

Курс цього тижня

Офіційний курс Національного банку за період 8−12 грудня продемонстрував поступове помірне ослаблення гривні щодо долара США. На цьому тижні очікується відносно спокійна динаміка гривні з поступовим слабшанням. А ось напередодні святкового періоду можливе тимчасове підвищення попиту на валюту, розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

