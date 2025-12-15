Готівка чи картка: як у США розраховуються за покупки Сьогодні 19:33 — Фінтех і Картки

Готівка чи картка: як у США розраховуються за покупки

Видання Visual Capitalist дослідило частку щоденних транзакцій, оплачених готівкою, у 123 країнах світу. Дослідження показало, що у розвинених державах готівкові розрахунки використовують значно рідше. У Норвегії банкнотами оплачують 10% транзакцій, у Данії 12%, у Швеції 14%, у США 16%.

У розвинених економіках споживачі значно частіше розраховуються банківськими картками або користуються сервісами безконтактних платежів, зокрема Apple Pay і Google Pay, через POS-термінали у фізичних магазинах. Також поширені онлайн-платежі, включно з використанням електронних гаманців і криптовалют.

Кредитні картки як основний платіжний інструмент у США

Основним платіжним засобом для американців є кредитна картка . У США сформувався розвинений ринок споживчого кредитування. Низькі відсоткові ставки, програми лояльності та модель Buy now, pay later стимулюють використання саме кредиток. У 2025 році сервісами BNPL користуються близько 91,5 млн американців.

За даними CoinLaw, 52,8% жителів США вважають кредитну картку своїм основним платіжним інструментом. Загалом 62% платежів у країні здійснюють кредитками, тоді як готівкою оплачують лише 16%. Майже 29% транзакцій у фізичних магазинах проводять за допомогою безконтактних платежів із використанням кредитних карток. Для P2P-переказів американці найчастіше користуються застосунками Venmo, Zelle та Cash App.

Є й інша важлива причина використовувати кредитки. Йдеться про безпеку. Американці рідко використовують дебетові картки, бо у випадку шахрайства вони втратять свої кошти. Якщо ж гроші вкрадуть з кредитки, то це буде проблема банку.

Платіжні вподобання американців у 2024 році

Національне опитування, проведене Службою FedCash® Федеральної резервної системи, виявило інтереси споживачів щодо проведення платежів 2024 року:

35% платежів сплатили кредиткою, 30% ― дебетовою карткою, 14% ― готівкою;

23% покупок здійснили дистанційно, цей показник у США зростає від 2021-го;

зростає кількість платежів, здійснених за допомогою смартфонів ― 11 на місяць 2024 року проти 4 у 2018-му.

Цифрові та мобільні платежі стають все більш популярними у США, що підтверджує аналітичний звіт «USA Payment Methods & Digital Payments 2025: Consumer Trends & Market Forecasts». Майже 70% дорослих інтернет-користувачів у США використовували їх протягом останніх трьох місяців. Водночас лише 60% малих бізнесів приймають цифрові платежі, що уповільнює впровадження цього типу оплати.

2024 року понад 72 млн американців стали власниками криптовалют. Проте використання цифрових активів для оплати у США обмежене. Хоча вже є криптовалютні кредитки, які пропонують бонуси в біткоїнах, ефіріумі та стейблкоїнах. Їх можна вигідно використовувати для онлайн-торгівлі. Такими платіжними засобами користуються 13% американців.

Як розраховуються за покупки в країнах Європи та про що варто пам’ятати українцям, розповідаємо в статті «Готівка чи картка: як в Європі та США розраховуються за покупки».

