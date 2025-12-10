ПАРТНЕРСЬКА Поповнення карток ПУМБ із закордонних карток Visa — стало ще вигідніше Сьогодні 15:17 — Фінтех і Картки

Поповнення карток ПУМБ із закордонних карток Visa — стало ще вигідніше

ПУМБ з Visa запустили промоакцію: поповнювати картки банку із закордонних карток Visa можна із зниженою комісією 1,4% замість 2,5%. Спеціальні умови діятимуть до 31 січня 2026 року.

Це чудова новина для українців за кордоном, для тих, хто отримує підтримку від рідних, працює з міжнародними клієнтами або просто розраховується в Україні зі своїх іноземних карток.

Процес поповнення максимально простий:

Обираєте картку ПУМБ. Тиснете «Поповнити». Вибираєте спосіб Apple Pay або Google Pay. Обираєте картку Visa іноземного банку, яка додана до вашого гаманця Підтверджуєте транзакцію — і кошти миттєво надходять на рахунок.

Також у застосунку ПУМБ можна здійснити будь-які інші міжнародні перекази — швидко, зручно й без складних процедур.

Для кого це важливо

Це реальне фінансове полегшення для різних життєвих ситуацій клієнтів банку.

Наприклад:

Працівники, які отримують зарплату на іноземну картку, але витрачають кошти в Україні, часто стикаються зі складностями переказів в інших банках. ПУМБ пропонує простий шлях: миттєво та легально перекинути гроші на гривневу чи валютну картку, ще й за мінімальною комісією.

Батьки чи родичі за кордоном можуть швидко поповнити картку своїм близьким в Україні — без документів, черг чи додаткових перевірок.

Загалом пропозиція стане у пригоді:

українцям, які тимчасово проживають у країнах ЄС, Великій Британії, США чи Канаді;

фрілансерам та IT-спеціалістам з міжнародними контрактами;

студентам та працівникам, що надсилають гроші додому;

користувачам ПУМБ в Україні, які мають іноземні картки;

новим клієнтам, яким важливо швидко та вигідно переводити кошти без бюрократії.

Чому це зручно для українців за кордоном

ПУМБ системно розвиває сервіси , що спрощують фінансові операції між Україною та світом. Серед ключових переваг застосунку:

8 міжнародних платіжних систем у застосунку, включно зі SWIFT;

нульова комісія за купівлю, продаж і конвертацію валюти;

безлімітні перекази без комісій між родичами;

швидке зарахування коштів та вигідний курс обміну валют;

реєстрація в застосунку навіть з іноземним номером;

можливість отримати фізичну картку у будь-якій країні світу за фіксовану оплату.

Це робить ПУМБ одним із найбільш зручних та вигідних банків для українців за кордоном.

Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року. Якщо ви перебуваєте за кордоном або регулярно отримуєте підтримку від рідних — саме час скористатися вигідними умовами та переконатися, наскільки легко переказувати кошти додому.

Встановіть ПУМБ та отримайте 200 грн бонусу!

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.