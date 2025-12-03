Українці отримують все менше грошей із-за кордону Сьогодні 12:25 — Фінтех і Картки

Українці отримують все менше грошей із-за кордону

У жовтні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,1% та становили $0,7 млрд.

Про це свідчать дані Національного банку.

Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 25,3%. Інші приватні перекази, що надходять через офіційні канали, зросли на 18,3%.

Надходження офіційними каналами залишилися на рівні жовтня 2024 року та зменшилися на 0,9%. Потік через неформальні канали скоротився на 16,2% порівняно з жовтнем минулого року.

Результати за 10 місяців

За січень жовтень 2025 року обсяги грошових переказів скоротилися на 12,1% та становили $7,0 млрд. Чиста оплата праці зменшилася на 19,8%. Приватні трансферти знизилися на 2,3%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав , що безготівкові розрахунки платіжними картками продовжують зростати. За дев’ять місяців 2025 року українські банки зафіксували 7 069,4 млн операцій на суму 5 217,6 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення НБУ ввів обмеження на перекази за кордон. Це призвело до незручностей для багатьох українців, які виїхали в інші країни та потребували допомоги від рідних. Згодом обмеження послабили, але не повністю. Сьогодні відправити кошти за кордон можна кількома способами : міжнародним переказом, криптовалютою чи готівкою. Розповідаємо про переваги та недоліки кожного варіанту.

