Українці отримують все менше грошей із-за кордону

У жовтні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 7,1% та становили $0,7 млрд.
Про це свідчать дані Національного банку.
Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 25,3%. Інші приватні перекази, що надходять через офіційні канали, зросли на 18,3%.
Надходження офіційними каналами залишилися на рівні жовтня 2024 року та зменшилися на 0,9%. Потік через неформальні канали скоротився на 16,2% порівняно з жовтнем минулого року.
Результати за 10 місяців
За січень жовтень 2025 року обсяги грошових переказів скоротилися на 12,1% та становили $7,0 млрд. Чиста оплата праці зменшилася на 19,8%. Приватні трансферти знизилися на 2,3%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав, що безготівкові розрахунки платіжними картками продовжують зростати. За дев’ять місяців 2025 року українські банки зафіксували 7 069,4 млн операцій на суму 5 217,6 млрд грн.
Від початку повномасштабного вторгнення НБУ ввів обмеження на перекази за кордон. Це призвело до незручностей для багатьох українців, які виїхали в інші країни та потребували допомоги від рідних. Згодом обмеження послабили, але не повністю. Сьогодні відправити кошти за кордон можна кількома способами: міжнародним переказом, криптовалютою чи готівкою. Розповідаємо про переваги та недоліки кожного варіанту.
