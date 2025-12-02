Українці зможуть відстежувати проходження банківських платежів у реальному часі Сьогодні 10:03 — Фінтех і Картки

Українці зможуть відстежувати проходження банківських платежів у реальному часі

Національний банк України з 1 грудня 2025 року запроваджує в системі електронних платежів НБУ ТрекСЕП.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це новий інформаційно-довідковий сервіс, який надає фізичним та юридичним особам можливість у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП від моменту ініціювання до зарахування коштів.

Для бізнесу це забезпечує кращий контроль за виконанням розрахунків з контрагентами, для громадян це зручний інструмент моніторингу власних платежів.

«Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів», — зазначив директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк.

Яку інформацію можна отримати

Користувачі зможуть переглядати статус платіжної операції та час проходження кожного ключового етапу. Це стосується переказів з рахунку на рахунок за реквізитами або IBAN, включно з миттєвими переказами, які виконуються через СЕП.

Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції UETR. Після введення UETR у ТрекСЕП користувач отримує детальну інформацію про рух коштів без відображення персональних даних.

Нові правила для учасників СЕП з 2026 року

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП.

Вони також зобов’язані надавати цей ідентифікатор платнику та передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

Довідка Finance.ua:

в березні цього року Національний банк очікував, що всі системно важливі банки впровадять функцію миттєвих переказів у рамках Системи електронних платежів (СЕП) 4.1 вже у першому півріччі 2025 року;

щодня через систему проходить у середньому 1,3 мільйона платежів на загальну суму 658 мільярдів гривень, хоча її потужності дозволяють обробляти вдесятеро більше.



