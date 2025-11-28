ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків під час онлайн-платежів Сьогодні 18:30 — Фінтех і Картки

Країни ЄС та Європарламент погодили спільні правила, які мають посилити захист клієнтів банків і платіжних сервісів під час онлайн-операцій.

Про це пише Reuters.

Європарламент і держави ЄС мають офіційно затвердити нові правила, після чого вони набудуть чинності.

Нові вимоги передбачають, що платіжні установи мають компенсувати клієнтам збитки у випадку, якщо вони не забезпечили належні механізми для запобігання шахрайству.

Також установи будуть зобов’язані тимчасово блокувати підозрілі операції.

Правила покладають частину відповідальності на онлайн-платформи. Якщо платформа не видалить шахрайське оголошення, вона має покрити витрати банків, які компенсували клієнтам збитки від такого шахрайства.

Законодавство має впорядкувати інформацію про комісії за платежі, спростити доступ до готівки у сільських регіонах і полегшити отримання платіжними сервісами необхідних даних від банків.

Нові вимоги зобов’яжуть банки забезпечити доступ клієнтів до живої підтримки. Обслуговування не повинно обмежуватися лише чатботами.

