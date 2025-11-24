У Мінекономіки спростували інформацію про згортання програми «Національний кешбек» Сьогодні 17:55 — Фінтех і Картки

У Мінекономіки спростували інформацію про згортання програми «Національний кешбек»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про нібито згортання програми «Національний кешбек», яка шириться в медіа. Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності», — сказано в повідомленні.

Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Мінекономіки наголошує, що в разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі. Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі.

Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників.

Нагадаємо, у понеділок, 24 грудня, українські ЗМІ опублікували інформацію, що Кабінет міністрів встановив дату завершення програм «Національний кешбек» та «Зимова підтримка». Як зазначалося, термін дії експериментальних проєктів у межах платформи «Зроблено в Україні» продовжили до 30 червня 2026 року. Нараховувати кешбек українцям припинять у травні 2026 року. Виплати за квітень також надійдуть у травні.

Виплати «Національного кешбеку» за грудень 2025 року надійдуть у лютому 2026 року. Але це станеться лише за умови, що в держбюджеті будуть на це гроші. Якщо їх не буде, то виплати припиняться не у травні, а з 1 січня 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.