ТОП-10 банків за кількістю активних карток: хто в лідерах (інфографіка)

Фінтех і Картки
1042
Кількість активних платіжних карток, випущених українськими банками, у третьому кварталі 2025 року зросла з 58,06 млн до 59,04 млн, більше половини цього зростання забезпечив Приватбанк — 512 тис. карток.
Про це повідомив Національний банк України.
«У третьому кварталі кількість активних платіжних карток зросла, майже зрівнявшись із показником першого кварталу. При цьому кількість активних карток банків із приватним капіталом зросла на 0,3 млн за квартал і досягла історичного максимуму — 14,4 млн», — зазначив НБУ в огляді банківського сектору.
Станом на 1 жовтня:
  • ПриватБанк обслуговував 31,31 млн активних платіжних карток (за критерієм щонайменше однієї видаткової операції на місяць),
  • Універсал банк (mono) — 9,85 млн,
  • Ощадбанк — 7,70 млн.
Наприкінці другого кварталу ці показники становили 30,80 млн, 9,79 млн і 7,69 млн відповідно, а роком раніше — 28,72 млн, 9,03 млн та 7,43 млн.
На початок четвертого кварталу цього року в першу десятку банків за кількістю активних карток увійшли:
Серед небанківських фінустанов лідером залишається «НоваПей», зберігши кількість активних карток за квартал на рівні 0,17 млн.
Нагадаємо, що безготівкові розрахунки платіжними картками продовжують зростати. За дев’ять місяців 2025 року українські банки зафіксували 7 069,4 млн операцій на суму 5 217,6 млрд грн.
Найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 74,4% та 50,7% відповідно.
А середня сума однієї операції з використанням платіжних карток становила: у торговельній та сервісній мережах — 345 грн (за дев’ять місяців 2024 року — 322 грн); переказ «з картки на картку» — 1 847 грн (1 976 грн); оплата товарів та послуг в інтернеті — 598 грн (553 грн).
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниПриватБанк
