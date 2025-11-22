У Нацбанку назвали середню суму банківських переказів та оплат Сьогодні 10:18 — Фінтех і Картки

У Нацбанку назвали середню суму банківських переказів та оплат

Безготівкові розрахунки платіжними картками продовжують зростати. За дев’ять місяців 2025 року українські банки зафіксували 7 069,4 млн операцій на суму 5 217,6 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Із цієї кількості 6 745,7 млн операцій були безготівковими на суму 3 414,2 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість безготівкових операцій зросла на 11,7%, а сума — на 9,9%.

Інфографіка: НБУ

Статистика безготівкових операцій

Частка безготівкових операцій за дев’ять місяців 2025 року за сумою становила 65,4% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю — 95,4% (за дев’ять місяців 2024 року — 64,8% та 94,5% відповідно).

Найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах — 74,4% та 50,7% відповідно.

Інфографіка: НБУ

Перекази «з картки на картку» становили менше десятини за кількістю (7,3%) та менше третини за сумою (26,7%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті — 13,7% за кількістю та 16,1% за сумою.

Середня сума однієї операції з використанням платіжних карток становила:

у торговельній та сервісній мережах — 345 грн (за дев’ять місяців 2024 року — 322 грн);

переказ «з картки на картку» — 1 847 грн (1 976 грн);

оплата товарів та послуг в інтернеті — 598 грн (553 грн).

Інфографіка: НБУ

Кількість активних платіжних карток, як і кількість безконтактних платіжних карток, майже не змінилася. Загалом цьогоріч у вересні більше половини (59,6%) активних платіжних карток були безконтактними.

Популярність безконтактних платежів

Надалі зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їхня кількість з початку року збільшилася на 13% (до 18,6 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (31,5%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. За дев’ять місяців цього року частка таких операцій становила 1,8% за кількістю та 2,5% за сумою (у аналогічному періоді торік — 4,7% та 5,8% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума за дев’ять місяців 2025 року становила 1 686,3 млрд грн (за дев’ять місяців 2024 року — 1 349,1 млрд грн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.