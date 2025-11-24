0 800 307 555
Яким клієнтам Ощадбанку треба перевипустити картку до 1 січня 2026 року — пояснення банку

Фінтех і Картки
Ощадбанк продовжив строк дії своїх платіжних карток до 30 червня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба банку.

Для яких карток строк дії продовжено

Строк дії карток Ощадбанку продовжено до 30 червня 2026 року. Автоматичне продовження стосується карток, строк дії яких сплив починаючи з лютого 2022 року.

Випадки, коли автоматичне продовження не застосовується

Автоматичне продовження не відбудеться для таких платіжних карток:
  • строк дії яких минув протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими протягом вересня 2025 — жовтня 2025 року (включно) було здійснено одну чи більше операцій з використанням картки в касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку. Це стосується як успішних, так і неуспішних операцій;
  • строк дії яких минув протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими залишок коштів дорівнює нулю, і не було жодної операції за останні 6 місяців. Обидві умови мають виконуватися одночасно.
Таким клієнтам слід звернутися до банку за новою карткою — інакше з 1 січня 2026 року ці картки будуть заблоковані.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав, що кількість активних платіжних карток, випущених українськими банками, у третьому кварталі 2025 року зросла з 58,06 млн до 59,04 млн, більше половини цього зростання забезпечив ПриватБанк — 512 тис. карток.
Станом на 1 жовтня ПриватБанк обслуговував 31,31 млн активних платіжних карток (за критерієм щонайменше однієї видаткової операції на місяць), Універсал банк (mono) — 9,85 млн, Ощадбанк — 7,70 млн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
