Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ
Витрати українців за кордоном, які НБУ обліковує за статтею імпорту послуг у напрямі подорожей, у 2025 році скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком. За оцінкою першого заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, вони становитимуть близько $12 млрд.
Про це Ніколайчук заявив у подкасті «Що з економікою?».
Динаміка витрат за кордоном
Ніколайчук нагадав, що у 2023 році витрати українців за кордоном досягли рекордного рівня приблизно $20 млрд. Після цього почалося поступове зниження. Протягом 2024 року зниження було досить різким, а у 2025 році Нацбанк очікує ще мінус 10%.
Він пояснив, що карткові розрахунки українців за кордоном входять до статистики як частина імпорту послуг у категорії подорожей. Скорочення витрат відбувається попри те, що міграція українців триває.
За оцінкою НБУ, чисельність населення України у 2025 році зменшиться приблизно на 200 тисяч осіб саме через міграційні процеси. Водночас громадяни, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, отримують більші доходи на місці і з часом менше користуються ресурсами з України, включаючи карткові розрахунки.
Карткові операції українців за кордоном
За даними Нацбанку, за дев’ять місяців 2025 року українці здійснили за кордоном операції з картками українських банків на суму 262,0 млрд грн. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із цієї суми 213,9 млрд грн припадали на оплату покупок у торговельних терміналах, а 48,1 млрд грн на отримання готівки.
Нагадаємо, Ніколайчук у подкасті «Що з економікою?» також розповідав, що НБУ ставить перед собою завдання підвищувати гнучкість курсу, щоб він реагував на зміни попиту та пропозиції на валютному ринку. Водночас у Національного банку немає цілей щодо фіксованого рівня курсу, коридору або контрольованої девальвації. Йдеться лише про відповідність курсу ринковим умовам.
Поділитися новиною
Також за темою
Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ
У Мінекономіки спростували інформацію про згортання програми «Національний кешбек»
Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
Яким клієнтам Ощадбанку треба перевипустити картку до 1 січня 2026 року — пояснення банку
Кабмін змінив умови програми «Національний кешбек»
Що таке реквізити банківської картки чи рахунку, і як їх захистити