0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ

Фінтех і Картки
90
Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ
Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ
Витрати українців за кордоном, які НБУ обліковує за статтею імпорту послуг у напрямі подорожей, у 2025 році скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком. За оцінкою першого заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, вони становитимуть близько $12 млрд.
Про це Ніколайчук заявив у подкасті «Що з економікою?».

Динаміка витрат за кордоном

Ніколайчук нагадав, що у 2023 році витрати українців за кордоном досягли рекордного рівня приблизно $20 млрд. Після цього почалося поступове зниження. Протягом 2024 року зниження було досить різким, а у 2025 році Нацбанк очікує ще мінус 10%.
Він пояснив, що карткові розрахунки українців за кордоном входять до статистики як частина імпорту послуг у категорії подорожей. Скорочення витрат відбувається попри те, що міграція українців триває.
За оцінкою НБУ, чисельність населення України у 2025 році зменшиться приблизно на 200 тисяч осіб саме через міграційні процеси. Водночас громадяни, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, отримують більші доходи на місці і з часом менше користуються ресурсами з України, включаючи карткові розрахунки.

Карткові операції українців за кордоном

За даними Нацбанку, за дев’ять місяців 2025 року українці здійснили за кордоном операції з картками українських банків на суму 262,0 млрд грн. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із цієї суми 213,9 млрд грн припадали на оплату покупок у торговельних терміналах, а 48,1 млрд грн на отримання готівки.
Нагадаємо, Ніколайчук у подкасті «Що з економікою?» також розповідав, що НБУ ставить перед собою завдання підвищувати гнучкість курсу, щоб він реагував на зміни попиту та пропозиції на валютному ринку. Водночас у Національного банку немає цілей щодо фіксованого рівня курсу, коридору або контрольованої девальвації. Йдеться лише про відповідність курсу ринковим умовам.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems