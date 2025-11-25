Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ Сьогодні 14:36 — Фінтех і Картки

Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10% - НБУ

Витрати українців за кордоном, які НБУ обліковує за статтею імпорту послуг у напрямі подорожей, у 2025 році скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком. За оцінкою першого заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, вони становитимуть близько $12 млрд.

Про це Ніколайчук заявив у подкасті «Що з економікою?».

Динаміка витрат за кордоном

Ніколайчук нагадав, що у 2023 році витрати українців за кордоном досягли рекордного рівня приблизно $20 млрд. Після цього почалося поступове зниження. Протягом 2024 року зниження було досить різким, а у 2025 році Нацбанк очікує ще мінус 10%.

Він пояснив, що карткові розрахунки українців за кордоном входять до статистики як частина імпорту послуг у категорії подорожей. Скорочення витрат відбувається попри те, що міграція українців триває.

За оцінкою НБУ, чисельність населення України у 2025 році зменшиться приблизно на 200 тисяч осіб саме через міграційні процеси. Водночас громадяни, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, отримують більші доходи на місці і з часом менше користуються ресурсами з України, включаючи карткові розрахунки.

Карткові операції українців за кордоном

За даними Нацбанку, за дев’ять місяців 2025 року українці здійснили за кордоном операції з картками українських банків на суму 262,0 млрд грн. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із цієї суми 213,9 млрд грн припадали на оплату покупок у торговельних терміналах, а 48,1 млрд грн на отримання готівки.

Нагадаємо, Ніколайчук у подкасті «Що з економікою?» також розповідав , що НБУ ставить перед собою завдання підвищувати гнучкість курсу, щоб він реагував на зміни попиту та пропозиції на валютному ринку. Водночас у Національного банку немає цілей щодо фіксованого рівня курсу, коридору або контрольованої девальвації. Йдеться лише про відповідність курсу ринковим умовам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.