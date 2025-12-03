0 800 307 555
укр
Що робити, якщо помилково переказали гроші на іншу картку

Помилка в одному символі — і замість знайомої картки кошти летять невідомо кому. Цей момент, певно, знайомий ледь не кожному, особливо коли платежі здійснюються поспіхом або «на автоматі». Насправді така ситуація не є безвихідною, проте треба діяти за чіткими правилами.
Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, що ж робити, якщо помилково переказали гроші на іншу картку.
Перше та найважливіше — зберігати спокій. Надмірні емоції лише ускладнюють адекватну оцінку ситуації та заважають швидко діяти. А саме швидкість у таких випадках визначає шанс на успішне вирішення проблеми.

Як діяти, коли надіслали гроші не на ту картку

Експерти рекомендують дотримуватись такої послідовності дій:
  1. Зафіксувати помилковий переказ. Зробіть квитанцію або скріншот операції, де видно дату й час платежу, суму та реквізити отримувача — номер картки чи IBAN.
  2. Негайно зв’язатися зі службою підтримки свого банку й повідомити про помилку. Краще скористатися всіма доступними каналами: телефоном, месенджерами або формою зворотного зв’язку на сайті. Якщо поруч є відділення — варто прийти особисто та детально описати ситуацію.
  3. Звернутися до банку, на картку якого потрапили кошти. Якщо ваш банк не може вирішити питання самостійно, попросіть його надіслати офіційний запит до фінустанови отримувача.
Іноді банк-відправник передає банку-одержувачу ваші контактні дані (номер телефону, рахунок тощо), щоб той, хто отримав помилковий переказ, міг повернути гроші. Подальші дії залежать від внутрішніх процедур конкретного банку.
Детальніше про те, як знизити ризик повторних помилок із переказами, читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
