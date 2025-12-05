0 800 307 555
Alliance bank оновив реферальну програму: до 3 000 грн щомісяця за запрошення друзів до застосунку Alliance

Фінтех і Картки
Alliance bank анонсував оновлені умови реферальної програми. Відтепер користувачі можуть отримувати до 3 000 грн на місяць, запрошуючи друзів зареєструватися в банківському застосунку Alliance та активувати картку.
Щомісяця можна запрошувати 10 друзів зареєструватися в Alliance за спеціальним реферальним посиланням, яке генерується безпосередньо в застосунку.
За новими правилами, користувачі зможуть отримувати ще більше бонусів, ніж раніше, а саме:
🔹 100 грн за першого друга;
🔹 150 грн за другого;
🔹 250 грн за третього;
🔹 300 грн за кожного наступного, починаючи з четвертого.
Як запросити друзів, якщо ви користувач Alliance:
1. Відкрийте застосунок Alliance і оберіть віджет «Запросити друзів».
2. Натисніть «Запросити».
3. Скопіюйте реферальне посилання та поділіться ним із друзями, які ще не користуються застосунком Alliance.
4. Друзі реєструються в застосунку, активують картку, і ви отримуєте кешбек.
5. Вашому другу також нараховується бонус — 100 грн.
Важливі деталі:
🔹 щомісячний ліміт запрошених друзів, за яких нараховуються бонуси, — 10;
🔹 починаючи з четвертого запрошеного друга, користувач щоразу отримує 300 грн за кожного наступного друга, незалежно від місяця;
🔹 банк зберігає доступність програми для молодшої аудиторії: користувачам до 21 року нараховується фіксований бонус у 50 грн за кожного запрошеного (до 500 грн на місяць за 10 друзів).
Якщо ви ще не встановили Alliance, це можна зробити за посиланням — реєструйтесь і користуватися всіма перевагами, що пропонує застосунок.
При реєстрації в застосунку можна обрати одну з трьох карток:
1. «Стартова» — кредитна картка з кешбеком на всі покупки
2. «Цільова» — дебетова картка, яку можна відкрити в трьох валютах
3. «Ігрова» — дебетова картка з унікальною механікою рандомного кешбеку до 50% на ігри та розваги
Детальніше з реферальною програмою можна ознайомитись на сайті Alliance bank.
За матеріалами:
Альянс Банк
ФінтехБанки України
