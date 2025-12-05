ПАРТНЕРСЬКА Alliance bank оновив реферальну програму: до 3 000 грн щомісяця за запрошення друзів до застосунку Alliance Сьогодні 13:10 — Фінтех і Картки

Alliance bank анонсував оновлені умови реферальної програми. Відтепер користувачі можуть отримувати до 3 000 грн на місяць, запрошуючи друзів зареєструватися в банківському застосунку Alliance та активувати картку.

Щомісяця можна запрошувати 10 друзів зареєструватися в Alliance за спеціальним реферальним посиланням, яке генерується безпосередньо в застосунку.

За новими правилами, користувачі зможуть отримувати ще більше бонусів, ніж раніше, а саме:

🔹 100 грн за першого друга;

🔹 150 грн за другого;

🔹 250 грн за третього;

🔹 300 грн за кожного наступного, починаючи з четвертого.

Як запросити друзів, якщо ви користувач Alliance:

1. Відкрийте застосунок Alliance і оберіть віджет «Запросити друзів».

2. Натисніть «Запросити».

3. Скопіюйте реферальне посилання та поділіться ним із друзями, які ще не користуються застосунком Alliance.

4. Друзі реєструються в застосунку, активують картку, і ви отримуєте кешбек.

5. Вашому другу також нараховується бонус — 100 грн.

Важливі деталі:

🔹 щомісячний ліміт запрошених друзів, за яких нараховуються бонуси, — 10;

🔹 починаючи з четвертого запрошеного друга, користувач щоразу отримує 300 грн за кожного наступного друга, незалежно від місяця;

🔹 банк зберігає доступність програми для молодшої аудиторії: користувачам до 21 року нараховується фіксований бонус у 50 грн за кожного запрошеного (до 500 грн на місяць за 10 друзів).

Якщо ви ще не встановили Alliance, це можна зробити за посиланням — реєструйтесь і користуватися всіма перевагами, що пропонує застосунок.

При реєстрації в застосунку можна обрати одну з трьох карток:



2. «

3. « 1. « Стартова » — кредитна картка з кешбеком на всі покупки2. « Цільова » — дебетова картка, яку можна відкрити в трьох валютах3. « Ігрова » — дебетова картка з унікальною механікою рандомного кешбеку до 50% на ігри та розваги

Детальніше з реферальною програмою можна ознайомитись на сайті Alliance bank

