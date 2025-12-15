Тривоги стануть коротшими: в Україні запровадили порайонне оповіщення Сьогодні 13:16

По всій Україні, за винятком Донецької та Луганської областей, запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог із порайонним оповіщенням.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Порайонне оповіщення

ДСНС спільно з Повітряними силами ЗСУ та обласними військовими адміністраціями впровадили поділ сигналів повітряної тривоги за районами по всій країні, за винятком Донецької та Луганської областей.

Диференціація сигналів дає змогу оголошувати тривогу лише в тих громадах, де на конкретний момент існує реальна загроза. Це дозволяє скоротити загальну тривалість тривог у регіонах, які не перебувають безпосередньо під ризиком ураження.

«Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв», — пояснила Свириденко.

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог

Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах.

Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог.

У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах.

«Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах», — додала прем’єр-міністерка.

Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8−15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

