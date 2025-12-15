Тривоги стануть коротшими: в Україні запровадили порайонне оповіщення
По всій Україні, за винятком Донецької та Луганської областей, запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог із порайонним оповіщенням.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Порайонне оповіщення
ДСНС спільно з Повітряними силами ЗСУ та обласними військовими адміністраціями впровадили поділ сигналів повітряної тривоги за районами по всій країні, за винятком Донецької та Луганської областей.
Диференціація сигналів дає змогу оголошувати тривогу лише в тих громадах, де на конкретний момент існує реальна загроза. Це дозволяє скоротити загальну тривалість тривог у регіонах, які не перебувають безпосередньо під ризиком ураження.
«Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв», — пояснила Свириденко.
На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.
Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог
Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах.
Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог.
У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах.
«Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах», — додала прем’єр-міністерка.
Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8−15 секунд, що підвищує оперативність реагування.
