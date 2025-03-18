У Києві дозволили рух наземного громадського транспорту під час тривог — Finance.ua

У Києві дозволили рух наземного громадського транспорту під час тривог Сьогодні 15:17

У Києві дозволили рух наземного громадського транспорту під час тривог

Із 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля найближчого укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Це стосується як комунального транспорту КП «Київпастранс», так і приватних перевізників.

Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, ухвалила Рада оборони міста Києва.

Так, у разі повітряної тривоги транспортні засоби КП «Київпастранс» та приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху транспорту, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Як це працюватиме

Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам надаватимуть необхідну допомогу. Водій наземного пасажирського транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.

Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Нагадаєм, з 1 серпня 2022 року у Києві почали діяти нові правила роботи міського транспорту в столиці. Під час повітряної тривоги пасажири мали залишити салон та пройти до найближчого укриття. Його можна знайти на мапі на офіційному порталі Києва, або в застосунку «Київ Цифровий».

Після відбою тривоги водій мав чекати пасажирів протягом 10 хвилин. Люди, які за цей час не встигали повернутися до транспортного засобу, могли скористатися наступним. Платити повторно за проїзд було не потрібно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.