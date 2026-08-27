0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Спортивний пікап Chevrolet вийде у лімітованій серії (фото)

Технології&Авто
25
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Пікап Chevrolet Silverado 2026 отримав заряджену модифікацію Launch Edition. У неї 600-сильний компресорний V8 та занижена спортивна підвіска.
Новий Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition випустять лімітованою серією зі 100 автомобілів за ціною приблизно 95 000 доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.
Спортивний пікап Chevrolet вийде у лімітованій серії (фото)
Концерн General Motors не має заряджених пікапів на кшталт Ford F-150 Raptor та Ram 1500 TRX, тому за допомогою звернулися до тюнінг-ательє Callaway та Waldoch. Утім, спортивну модель продаватимуть саме дилери Chevrolet і вона навіть матиме трирічну гарантію.
У Callaway доповнили 6,2-літровий V8 Chevrolet Silverado 1500 механічним компресором Roots, що збільшило віддачу двигуна до 602 к. с. та 760 Н∙м. А спеціалісти Waldoch розробили занижену спортивну підвіску. У результаті, вийшов аналог нового Ram Rumble Bee.
Спортивний пікап Chevrolet вийде у лімітованій серії (фото)
Окрім меншого кліренсу, новий Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition видають інакші бампери, обвіс у колір кузова та 22-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільними шинами Toyo. У салоні пікапа покращили оздоблення та додали яскраво-червоні вставки.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems