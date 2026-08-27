Спортивний пікап Chevrolet вийде у лімітованій серії (фото) Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Chevrolet Silverado

Пікап Chevrolet Silverado 2026 отримав заряджену модифікацію Launch Edition. У неї 600-сильний компресорний V8 та занижена спортивна підвіска.

Новий Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition випустять лімітованою серією зі 100 автомобілів за ціною приблизно 95 000 доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.

Концерн General Motors не має заряджених пікапів на кшталт Ford F-150 Raptor та Ram 1500 TRX, тому за допомогою звернулися до тюнінг-ательє Callaway та Waldoch. Утім, спортивну модель продаватимуть саме дилери Chevrolet і вона навіть матиме трирічну гарантію.

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У Callaway доповнили 6,2-літровий V8 Chevrolet Silverado 1500 механічним компресором Roots, що збільшило віддачу двигуна до 602 к. с. та 760 Н∙м. А спеціалісти Waldoch розробили занижену спортивну підвіску. У результаті, вийшов аналог нового Ram Rumble Bee.

Окрім меншого кліренсу, новий Chevrolet Silverado 1500 Launch Edition видають інакші бампери, обвіс у колір кузова та 22-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільними шинами Toyo. У салоні пікапа покращили оздоблення та додали яскраво-червоні вставки.

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