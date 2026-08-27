Три найпотужніші смартфони для ігор у 2026 році — думка експертів Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Гра на смартфоні

Потужний процесор уже давно не єдина вимога до смартфона для комфортного геймінгу. Важливі також система охолодження, екран із високою частотою оновлення та стабільна робота під тривалим навантаженням. Експерти Bgr.com назвали три моделі, які у 2026 році вважають одними з найкращих для мобільних ігор.

Як пише видання, під час вибору смартфонів враховували реальну продуктивність в іграх, спеціальні геймерські функції та доступність моделей на ринку США.

iPhone 17 Pro та Pro Max

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До рейтингу увійшли iPhone 17 Pro та Pro Max, RedMagic 11S Pro та Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro та Pro Max працюють на чипі A19 Pro, мають 12 ГБ оперативної пам’яті та систему парового охолодження. Смартфони оснащені OLED-дисплеями з частотою оновлення до 120 Гц.

У грі Genshin Impact на максимальних налаштуваннях iPhone 17 Pro майже досягає 60 кадрів за секунду. Водночас під час тривалих ігрових сесій смартфон може нагріватися та знижувати продуктивність.

Ціни стартують від $1100 за iPhone 17 Pro та $1200 за Pro Max.

RedMagic 11S Pro

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RedMagic 11S Pro — єдиний у цьому списку смартфон, створений саме для геймерів. Він отримав вдосконалену систему рідинного охолодження з вентилятором, а також потужніший варіант чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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Смартфон демонструє близько 60 FPS у Genshin Impact на максимальних налаштуваннях. Серед геймерських функцій — сенсорні курки на корпусі, окрема кнопка для активації ігрового режиму та дисплей із частотою оновлення 144 Гц.

Також смартфон має акумулятор на 7500 мАг та підтримує дротову й бездротову зарядку потужністю 80 Вт. У США модель доступна за $949 у версії з 16 ГБ оперативної пам’яті.

Samsung Galaxy S26 Ultra

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Samsung Galaxy S26 Ultra підійде тим, хто хоче отримати потужний смартфон для ігор без відмови від інших флагманських можливостей. Він оснащений спеціально налаштованим Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам’яті та 6,9-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц.

Для охолодження використовується випарна камера з графітовим радіатором. У Genshin Impact на максимальних налаштуваннях смартфон забезпечує в середньому близько 52 FPS.

Окрема функція дозволяє живити смартфон безпосередньо від зарядного пристрою, минаючи акумулятор. Це допомагає зменшити нагрівання під час гри.

Galaxy S26 Ultra також має ігровий режим, акумулятор на 5000 мАг, заряджання потужністю 65 Вт, чотири основні камери, підтримку S Pen і режим Privacy Display. Ціна стартує від $1300.

Під час формування рейтингу експерти враховували результати синтетичних тестів, продуктивність у реальних іграх та наявність спеціальних функцій для геймерів. До списку потрапили лише смартфони, які офіційно продаються у США.

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