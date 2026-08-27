ТОП-5 найневдаліших дизайнів автомобілів 27.08.2026, 00:42 — Технології&Авто

Зовнішній вигляд автомобіля для багатьох важливий не менше, ніж його зручність і надійність.

Одні машини відразу привертають увагу і навіть через десятиліття після виходу залишаються улюбленими публікою, а інші виглядають настільки безглуздо, що провалюють продажі незважаючи на інші характеристики.

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Звісно, краса — поняття суб’єктивне, але деякі серійні автомобілі настільки сильно вирізняються своєю зовнішністю, що заслужено здобули репутацію одних із найневдаліших з точки зору дизайну.

sangYong Rodius

Корейська компанія SsangYong завжди випускала автомобілі переважно для поїздок містом. Але у 2005 році її інженери вирішили поекспериментувати й представили Rodius — великий сімейний автомобіль із трьома рядами сидінь, розрахований на поїздки за місто.

Головною проблемою стала його форма. Щоб усередині було достатньо місця для пасажирів, кузов зробили високим і дуже довгим. Через це задню частину довелося ніби «обрізати». Але й передня частина теж виглядає досить незвично: висока й округла, вона абсолютно не поєднується з рештою кузова.

Youabian Puma

Youabian Puma — величезний автомобіль, який зовні важко сплутати з чим-небудь іншим через його пропорції. Маючи довжину близько шести метрів і ширину майже 2,4 метра, Puma на вигляд нагадує стиснутий спорткар з колесами від позашляховика.

Сам творець хоч і заперечував, що це найнекрасивіша машина у світі, але називав її «монстр-траком на колесах», і це визначення добре передає її зовнішній вигляд: за задумом Puma мала виглядати максимально імпозантно й брутально, тому її навмисно зробили з непропорційно масивними колесами.

Fiat Multipla

Fiat Multipla з’явився у 1998 році як сімейний автомобіль, у якому мало вміститися якомога більше людей при порівняно невеликих розмірах. У підсумку в салоні вдалося розмістити шість повноцінних місць, але за це довелося заплатити незвичайними пропорціями кузова.

Особливо дивно виглядає передня частина: у автомобіля дві пари фар, розташовані на різній висоті, а між ними — помітний виступ. Через це Multipla здається ніби «двоповерховою». Така зовнішність часто ставала приводом для жартів, хоча з практичної точки зору автомобіль виявився цілком вдалим.

Nissan S-Cargo

Nissan S-Cargo випустили в 1989 році як невеликий автомобіль для перевезення товарів, проте дуже швидко ця модель прославилася як найпотворніша машина у світі.

Chevrolet SSR

Chevrolet SSR з’явився у 2003 році й мав привабити покупців незвичайним зовнішнім виглядом. Це був великий автомобіль із відкритим кузовом для перевезення речей та складаним жорстким дахом. Дизайн спеціально зробили схожим на американські автомобілі середини XX століття.

Однак результат виявився суперечливим. Машина вийшла важкою, не надто швидкою та досить громіздкою. Крім того, було важко зрозуміти, кому саме вона потрібна: для звичайних поїздок її можливості були надмірними, а для перевезення вантажів існували зручніші варіанти. Покупці не оцінили цю ідею, і SSR незабаром став комерційним провалом.

УНІАН За матеріалами:

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