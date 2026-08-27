OpenAI розширила можливості планувальника завдань у ChatGPT 27.08.2026, 01:25 — Технології&Авто

Планувальник у ChatGPT

Компанія OpenAI зробила інструмент для планування завдань у ChatGPT доступним для користувачів безплатних акаунтів, а також додала нові автоматизації для передплатників платних тарифів.

Про це повідомляє Engadget.

Ще в червні OpenAI винесла розклад завдань у окремий розділ на бічній панелі чат-бота, спростивши відстеження та редагування запланованих запитів. Раніше цей хаб був ексклюзивом для підписок Plus, Pro, Business та Enterprise, однак відтепер керувати розкладом можуть усі користувачі без винятків.

Крім того, усі користувачі тепер можуть ділитися створеними завданнями з іншими, полегшуючи налаштування робочих процесів.

Тепер власники платних акаунтів (Plus, Pro, Business та Enterprise) можуть налаштувати ChatGPT так, щоб він запускав промпти у відповідь на події в Gmail, Slack та GitHub.

OpenAI пропонує кілька варіантів використання запланованих завдань. Наприклад, можна налаштувати сповіщення про майбутню подорож або попросити ChatGPT повідомляти про появу нових фільмів та серіалів на улюблених стрімінгових сервісах.

Раніше ми повідомляли , що OpenAI повертає для користувачів ChatGPT Plus п’ятигодинний ліміт на використання Codex і ChatGPT Work. Із 25 серпня для користувачів Plus знову діятиме це обмеження.

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