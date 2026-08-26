Apple анонсувала прощальний пристрій епохи Тіма Кука Сьогодні 22:41 — Технології&Авто

Apple оновила Mac mini та Mac Studio

Apple без окремої презентації оновила Mac mini та представила нові процесори M 6 і M 5 Ultra. Для Mac mini це перше оновлення з 2024 року, а сам реліз став останнім продуктом, випущеним за часів Тіма Кука.

Про це пише Gizmodo.

Mac mini отримав чипи M 6 та M 5 Pro

Новий Mac mini зберіг звичний компактний дизайн. У базовій версії встановлено 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 ГБ.

Головним нововведенням став процесор M 6 — перший чип Apple, виготовлений за 2-нм техпроцесом. Він має два суперядра, чотири продуктивні та шість енергоефективних ядер. За заявою компанії, багатопотокова продуктивність M 6 приблизно у 1,2 раза вища, ніж у M 5.

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Графічна продуктивність також помітно зросла. 12-ядерний GPU отримав нейронні прискорювачі в кожному ядрі, завдяки чому графіка працює вдвічі швидше, ніж у Mac mini з чипом M 4.

Окремо Apple пропонує Mac mini з M 5 Pro. Ця версія оснащена 18-ядерним GPU та орієнтована на складніші графічні й AI-завдання. Обидві моделі підтримують Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 2,5-гігабітний Ethernet.

Попередні замовлення на новий Mac mini вже доступні на сайті Apple, а продажі стартують 22 вересня. Версія з M 6, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 ГБ коштує від $900. Mac mini з M 5 Pro, 24 ГБ пам’яті та SSD на 512 ГБ — від $1700.

Mac Studio отримав M 5 Max та M 5 Ultra

Разом із новим Mac mini Apple представила процесори M 6 і M 5 Ultra, а також оновлений Mac Studio на чипах M 5 Max і M 5 Ultra.

M 5 Ultra став найпотужнішим чипсетом в історії компанії. У максимальній конфігурації він має 80 графічних ядер, 36 процесорних ядер та до 512 ГБ об’єднаної пам’яті.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після понад 15 років керівництва Купертіно — його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова «змінити світ».

УНІАН За матеріалами:

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