«Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці

Особисті фінанси
8
«Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці
«Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці
Сервіс віртуальної валідації проїзду став доступним і для пасажирів Київської кільцевої електрички.
Про це повідомила команда Київ Цифровий.

Як скористатися сервісом

Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти в мобільний застосунок Київ Цифровий, вибрати сервіс «Оплата проїзду» і відсканувати QR-код, зазначений на плакаті або наліпці у вагоні.
Також пасажир може вручну ввести номер борта електропоїзда Kyiv City Express, що зазначений на плакаті, у сервіс «Оплата проїзду», не скануючи QR-код. Після цього треба оплатити проїзд — транспортною картою, одноразовим QR-квитком або банківською карткою.
Запис про оплачений проїзд миттєво з’явиться у застосунку.
Під час перевірки проїзних документів пасажирам наземного транспорту достатньо показати контролеру запис у застосунку.

Штраф за безквитковий проїзд

Штраф за безквитковий проїзд у столиці складає 160 грн у наземному транспорті та 300 грн у Київській кільцевій електричці.
Нагадаємо, у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах. Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems