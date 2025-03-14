«Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці — Finance.ua

«Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці
Сервіс віртуальної валідації проїзду став доступним і для пасажирів Київської кільцевої електрички.
Про це повідомила команда Київ Цифровий.
Як скористатися сервісом
Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти в мобільний застосунок Київ Цифровий, вибрати сервіс «Оплата проїзду» і відсканувати QR-код, зазначений на плакаті або наліпці у вагоні.
Також пасажир може вручну ввести номер борта електропоїзда Kyiv City Express, що зазначений на плакаті, у сервіс «Оплата проїзду», не скануючи QR-код. Після цього треба оплатити проїзд — транспортною картою, одноразовим QR-квитком або банківською карткою.
Запис про оплачений проїзд миттєво з’явиться у застосунку.
Під час перевірки проїзних документів пасажирам наземного транспорту достатньо показати контролеру запис у застосунку.
Штраф за безквитковий проїзд
Штраф за безквитковий проїзд у столиці складає 160 грн у наземному транспорті та 300 грн у Київській кільцевій електричці.
Нагадаємо, у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах. Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.
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