У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах

Особисті фінанси
11
У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах
У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах
У міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах.
Про це керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич повідомив у Фейсбуці.
Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.
Читайте також
На сьогодні сервіс працює в тестовому режимі й відображає дані по 54 паркінгах у першій зоні. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.
«Київ став першим містом в Україні і одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах. Оновлюйтесь, користуйтесь та залишайте фідбек», — зазначив Оленич.
Нагадаємо, з 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть — Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.
Читайте також
Інспекторам з паркування надано право здійснювати тимчасове затримання автомобілів шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора. Проте це здійснюється лише за певних умов та з дотриманням встановленого порядку.
Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.