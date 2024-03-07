У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах — Finance.ua

У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

У застосунку «Київ Цифровий» зʼявився сервіс для пошуку місця на паркінгах

У міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах.

Про це керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич повідомив у Фейсбуці

Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.

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На сьогодні сервіс працює в тестовому режимі й відображає дані по 54 паркінгах у першій зоні. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.

«Київ став першим містом в Україні і одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах. Оновлюйтесь, користуйтесь та залишайте фідбек», — зазначив Оленич.

Нагадаємо, з 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть — Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

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Інспекторам з паркування надано право здійснювати тимчасове затримання автомобілів шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора. Проте це здійснюється лише за певних умов та з дотриманням встановленого порядку.

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Укрінформ За матеріалами:

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