Киянам розповіли, як легко оплачувати паркування — Finance.ua
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Киянам розповіли, як легко оплачувати паркування

Технології&Авто
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Для того, щоб оплатити паркування, жителям столиці не потрібно шукати паркомати та «носіїв помаранчевих жилетів». Зробити це легко можна у мобільному застосунку «Київ Цифровий».
Перед тим як залишити автівку, водіїв просять перевірити, чи вірно у застосунку вказаний її номер і номер паркінга з паркувального знаку.
Розробники сервісу зазначають, що оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку.
«Коли сума за паркування сягне 100 грн, „Цифровий“ автоматично спише кошти з картки, прив’язаної до застосунку. Якщо сума менша, то списання відбудеться 1 числа наступного місяця», — пояснили фахівці.
Якщо налаштовані сповіщення в телефоні, щогодини водієві приходитимуть нагадування про активне паркування.
Також можна запланувати час, скільки автомобіль перебуватиме на стоянці. Щоб встановити автоматичне завершення паркування, треба просто натиснути на позначку «годинника» та вибрати, коли його зупинити.
Нагадаємо, оплачувати паркування у місті треба лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілодобово у вихідні послуга безкоштовна.

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За матеріалами:
bigkyiv
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