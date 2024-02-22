У Києві заборонили стягувати плату за паркування — рішення суду Сьогодні 10:43 — Особисті фінанси

У Києві заборонили стягувати плату за паркування — рішення суду

З 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть — Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

«Чекаємо на дійсно нові та обґрунтовані тарифи від київської влади», — написав Хмельницький.

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За його словами, апеляційний суд підтвердив, що розпорядження КМВА від 07.11.2022 № 735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн — у другій та третій відповідно) КП «Київтранспарксервіс» на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП, — незаконне. Рішення суду вступило в законну силу.

Хмельницький нагадав, 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві - знову завищені. Штраф за два повторних порушення Київтранспарксервіс конкурентного законодавства — 6,6 млн грн.

«Колегія визнала, що КП «Київтранспарксервіс», яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення «легітимізувала».

За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП «Київтранспарксервіс» на 3,3 млн гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення", — додав він.

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