Коли інспектор з паркування може евакуювати авто на штрафмайданчик — Finance.ua

Коли інспектор з паркування може евакуювати авто на штрафмайданчик Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Коли інспектор з паркування може евакуювати авто на штрафмайданчик

Інспекторам з паркування надано право здійснювати тимчасове затримання автомобілів шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора. Проте це здійснюється лише за певних умов та з дотриманням встановленого порядку.

Евакуація може проводитись лише у конкретних випадках, передбачених статтею 265−4 КУпАП, зокрема у разі:

Порушення правил зупинки чи стоянки на смузі для маршрутних транспортних засобів (ч.3 ст. 122 КУпАП); Порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, призначених для транспортних засобів з електричними двигунами. А також створення перешкод водіям таких транспортних засобів у зупинці або стоянці на таких місцях (ч.7 ст. 122 КУпАП); Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг (ч.2 ст.152−1 КУпАП); Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (ч.8 ст.152−1 КУпАП); Порушення правил зупинки чи стоянки, які створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху (ч.3 ст. 122 КУпАП).

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Коли розміщення авто перешкоджає дорожньому руху

Розміщення транспортного засобу вважається таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху, якщо транспортний засіб:

а) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;

б) розташовано у заборонених місцях зупинки або стоянки, зокрема на:

— залізничних переїздах;

— трамвайних коліях;

— мостах;

— пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків;

— перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу;

— проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки і транспортним засобом, що зупинився, менш як 3 метри;

— ближче 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів;

— ближче 10 метрів від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

— у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

в) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;

г) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

д) розташовано на позначеній розміткою велодоріжці;

е) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

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Яких вимог інспектор має дотримуватись при евакуації

При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу має бути зафіксоване. Така фіксація має здійснюватись в режимі фотозйомки (відеозапису). При тимчасовому затриманні транспортного засобу інспектори з паркування обов’язково повинні скласти акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

Інспектори з паркування зобов’язані невідкладно інформувати про тимчасове затримання транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції із зазначенням місця його зберігання. Також вони зобов’язані розміщувати цю інформацію на офіційному вебсайті.

Повернення транспортного засобу відбувається невідкладно за зверненням власника чи користувача після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг з евакуації та зберігання на штрафмайданчику.

У разі евакуації автомобіля без вказаних вище підстав чи заподіяння транспортному засобу шкоди при його транспортуванні чи зберіганні, водієві мають бути відшкодовані завдані збитки.

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