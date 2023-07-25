В Україні можуть заборонити роботу автомобільних евакуаторів — Finance.ua

В Україні можуть заборонити роботу автомобільних евакуаторів Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

В Україні можуть заборонити роботу автомобільних евакуаторів

Народні депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт про заборону муніципальним інспекторам з паркування евакуювати автомобілі за суттєві порушення правил паркування на час воєнного стану.

Як відомо, проєкт закону № 9092−3 ще в березні цього року в парламент внесла група авторів на чолі з нардепом Володимиром Крейденком.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається про необхідність його прийняття наслідками війни.

«Щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги, водії змушені швидко залишати транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для застосування тимчасового затримання транспорту», — йдеться у документі.

Також парламентарі пропонують, щоб після ухвалення законопроєкту повноваження евакуйовувати машини водіїв-порушників перейшли виключно до Національній поліції. Для цього пропонуються зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні водіїв почали штрафувати за тріщини на вітровому склі авто.

MMR За матеріалами:

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