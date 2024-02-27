Тривають рейди: у Києві евакуйовуватимуть припарковані на велосмугах авто — Finance.ua

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Тривають рейди: у Києві евакуйовуватимуть припарковані на велосмугах авто

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У Києві інспекція з паркування почала активно евакуювати авто, які були залишені на велосмугах.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Інспектори з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва продовжують щоденне обстеження доріг столиці щодо порушень правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Наразі особлива увага інспекції прикута до локацій із велодоріжками та велосипедними смугами, щоб забезпечити там безперешкодний і безпечний рух», — сказано в повідомленні.
Фото: КМДА
Фото: КМДА
Як зазначив в.о. заступника директора Департаменту — начальника управління (інспекції) з паркування Сергій Дубенко, перш за все йдеться про безпеку дорожнього руху велосипедистів. Тому припарковані на велосмугах автомобілі евакуйовуватимуть.

Штрафи за порушення

За здійснення порушень передбачене накладення штрафу та тимчасове затримання транспортного засобу згідно зі ст. 265−4 КУпАП. Штраф за паркування на велосмугах — 680 грн.

В КМДА нагадали про розташування велосипедних смуг:

  • на вулицях Михайла Грушевського, Турівській, Кирилівській, Генерала Шаповала, Остафія Дашкевича, Миколи Кибальчича, Уманській, Волоській, Борисоглібській, Генерала Алмазова, Бастіонній, Заньковецької, Князів Острозьких, Лаврській, Цитадельній, Лейпцизькій, Івана Мазепи, Ольгинській, Професора Підвисоцького, Михайла Омеляновича-Павленка, Басейній, Володимирській, Великій Житомирській, Січових Стрільців, Олеся Гончара, Ярославів Вал, Золотоворітській, Михайла Коцюбинського, Леонтовича, В’ячеслава Липинського, Ростиславській, Євгена Чикаленка, Вікентія Беретті, Труханівській, Тампере, Івана Микитенка, Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, Миколи Кибальчича, Гетьмана Павла Полуботка, Вінстона Черчилля, Сергія Набоки, Юрія Поправки, Академіка Білецького, Героїв Севастополя, Пилипа Козицького, Єреванській, Генерала Генадія Воробйова, Івана Світличного, Лондонській, Джохара Дудаєва, Олекси Тихого, Василя Чумака, Петра Ніщинського, Солом’янській, Гарматній, Кудрявській, Рейтарській, Стрілецькій, Антона Цедіка, Фролівській, Григорія Сковороди, Іллінській;
  • на проспектах Червоної Калини, Георгія Нарбута, Воскресенському, Соборності;
  • на бульварах Лесі Українки та Івана Котляревського;
  • на узвозах Вознесенський і Кудрявський;
  • на площі Слави;
  • у провулку Несторівському.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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